NSƯT Xuân Bắc tái xuất mạng xã hội sau ồn ào 'Cái tát của mẹ'

Sau nhiều ngày không có bất cứ động thái nào trên trang cá nhân khi bài viết "Cái tát của mẹ" gây tranh cãi gay gắt và dẫn đến nhiều chỉ trích, nghệ sỹ Xuân Bắc vừa trở lại với một đoạn video trên trang TikTok của mình, được quay tại nhà riêng. Đây được xem là lần đầu tiên nam nghệ sỹ tái xuất mạng xã hội sau vụ việc gây ầm ĩ.

Trong đoạn video ngắn, Xuân Bắc xuất hiện vui vẻ, tươi tắn. Anh khoe với khán giả cây khế trĩu quả của nhà mình. Anh ccòn hài hước thách đố cư dân mạng cây khế có bao nhiêu quả. Dười phần bình luận, nhiều fan bày tỏ sự thích thú trước khoảnh khắc đời thường bình dị của nghệ sỹ.

Xuân Bắc xuất hiện tươi tắn sau ồn ào.

Dịp Tết Quý Mão vừa qua, NSƯT Xuân Bắc đăng lên trang cá nhân bài viết có tiêu đề "Cái tát của mẹ", và khán giả hiểu rằng anh đang gay gắt mắng mỏ những người chê bai Táo quân 2023 là "ăn cháo đá bát". Rất nhiều người phẫn nộ khi cho rằng Xuân Bắc ở vị thế bề trên, mắng khán giả như mẹ mắng con, và "cái tát lật mặt" trong bài viết của anh được cho là cái tát giáng vào công chúng thưởng thức chương trình.

Xuân Bắc cùng các nghệ sĩ trong Táo quân 2023.

Bài đăng của Xuân Bắc gây làn sóng phẫn nộ lớn trong dư luận. Sau mấy ngày im lặng, đến chiều mùng 6 Tết (27/1), Xuân Bắc mới lên tiếng thông qua báo Văn Hóa - cơ quan ngôn luận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đơn vị chủ quản của Nhà hát Kịch Việt Nam, nơi anh làm giám đốc). Tuy nhiên, anh phủ nhận việc xúc phạm khán giả, nói rằng một số người hiểu nhầm câu chuyện của mình và anh xin lỗi về điều đó.

Động thái này của Xuân Bắc tiếp tục khiến nhiều cư dân mạng giận dữ, bức xúc vì cho rằng anh "xin lỗi cũng như không" và không thẳng thắn nhận sai lầm của mình, và nhất là vẫn giữ nguyên bài viết trên ở trang cá nhân.

Video mới nhất của Xuân Bắc trên trang cá nhân.

