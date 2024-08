Nóng: Tường San trở thành Á hậu Chuyển giới Quốc tế 2024

Sau thời gian dài chuẩn bị và đại diện Việt Nam "mang chuông đi đánh xứ người", Tường San có màn tỏa sáng rực rỡ trong đêm chung kết Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế. Cuối cùng, Nguyễn Tường San được gọi tên vào vị trí Á hậu 2, Á hậu 1 là đại diện Thái Lan và mỹ nhân người Peru là Tân Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế. Nhiều người tỏ ra tiếc nuối vì Tường San không giành ngôi vị cao nhất, tuy nhiên số khác cho rằng đây là kết quả vừa vặn với sự thể hiện của người đẹp 19 tuổi trên đấu trường quốc tế.

Trong đêm Chung kết, top 3 Hoa hậu chuyển giới Quốc tế được đặt câu hỏi chung có nội dung "Động lực thúc đẩy sự thay đổi lớn của bạn để trở thành Hoa hậu Chuyển giới 2024?". Đại diện Việt Nam trả lời bằng tiếng Việt: "Động lực duy nhất khiến tôi muốn trở thành Hoa hậu Chuyển giới là khát khao khiến thế giới này bình đẳng và tốt đẹp hơn. Tôi đã mơ về giấc mơ này được 6 năm, đây cũng là động lực giúp tôi có mặt trong Top 3 chung cuộc, tạo nên lịch sử cho Việt Nam. Nếu tôi đạt được danh hiệu này, điều đầu tiên mà tôi muốn hướng đến là công nghệ và giáo dục, vì tôi nghĩ hai yếu tố này cực kỳ quan trọng".

Clip: Tường San chính thức trở thành Á hậu 2 của Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế

Tường San xúc động khi được gọi tên vào vị trí Á hậu 2.

Tường San rơi nước mắt khi được xướng tên

Tường San là đại diện Việt Nam có thành tích ấn tượng sau màn đăng quang của Hoa hậu Hương Giang vào năm 2018

Ngoài vị trí Á hậu 2, Nguyễn Tường San chiến thắng loạt giải phụ như Trang phục dân tộc đẹp nhất, Người đẹp có ảnh photoshoot đẹp nhất, Người đẹp trả lời phỏng vấn kín tốt nhất, Người đẹp có làn da đẹp nhất, Trình diễn bán kết xuất sắc nhất.

Trang phục dân tộc của Tường San trình diễn có tên "Mục đồng mơ trưa" lấy cảm hứng từ tác phẩm nổi tiếng Chăn trâu thổi sáo của làng tranh dân gian Đông Hồ. Tác giả mượn hình ảnh cậu bé quê nghĩ về một giấc mơ trưa yên bình, đồng điệu mơ ước của Tường San sáu năm trước về việc thay đổi bản thân. Nhà mốt dùng kỹ thuật đính 3D hình ảnh hoa, lá sen lên trang phục, chất liệu voan nhằm tạo độ mềm mại. Tường San còn trình diễn cùng đạo cụ mô phỏng chú trâu, dựng từ khung tre. Cô vô cùng xúc động trong ngày thử trang phục: "Tôi từng là cậu bé xuất thân tại một vùng quê. Trên chặng đường trở thành phiên bản như hiện tại, tôi vui vì bản thân chưa bao giờ từ bỏ giấc mơ".

Tường San đạt nhiều giải thưởng phụ trong cả quá trình dự thi

Trang phục dân tộc của Tường San để lại ấn tượng mạnh

Nguyễn Tường San (tên khai sinh là Nguyễn Hoàng Bảo Phúc) tại Khánh Hòa. Tường San sở hữu chiều cao 1,79m, số đo hình thể 83-56-84cm. Bên cạnh sắc vóc, cô bạn còn được khen có tư duy nhạy bén, khả năng hùng biện ấn tượng bằng cả tiếng Anh và tiếng Thái Lan. Mỹ nhân chuyển giới sinh năm 2005 từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023 (Miss International Queen Vietnam 2023), chỉ đúng 12 ngày sau khi cô trải qua ca phẫu thuật chuyển giới. Tường San giành ngôi vị Á hậu 1 và đại diện Việt Nam chinh chiến quốc tế.

Trước khi đến với cuộc thi, Tường San thổ lộ với chúng tôi: "Cuộc thi này với tôi là cả ước mơ, là cột mốc quyết định cuộc sống của tôi sau này có thay đổi hay không. Tôi không dám nói trước nhưng luôn hy vọng mình sẽ chạm tay vào vị trí cao nhất. Từ khi thấy chị Hương Giang đăng quang, tôi đã nghĩ mình sẽ phải như chị, chị là tấm gương để tôi noi theo. Tôi muốn mang chiếc vương miện thứ 2 của Miss International Queen về Việt Nam".

Đại diện Peru là Tân Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế, Á hậu 1 đến từ Thái Lan

