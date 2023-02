NÓNG: Bắt hàng loạt cán bộ tham ô tài sản ở An Giang

Chiều 18-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đồng loạt thực hiện lệnh bắt, khám xét nơi ở của 9 bị can và thu nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng, liên quan vụ án "Tham ô tài sản" xảy ra ở huyện Chợ Mới.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thực hiện lệnh khám xét nhà của các bị can.

Trong số 9 bị can, có 6 người đang hoặc từng công tác tại huyện Chợ Mới, gồm: Ngô Hoàng Hiếu, Phó Chánh Thanh tra tỉnh An Giang, nguyên Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới; Vũ Minh Thao, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới; Nguyễn Hồng Viễn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Chợ Mới; Lê Quốc Điền, Chủ tịch UBND xã Long Điền A; Lưu Văn Khôn, Chủ tịch UBND xã Kiến Thành và Nguyễn Thùy Trang, Kế toán UBND xã Hòa An.

Nhà của bị can Trương Hiếu Phúc, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn xây dựng Trương Đặng.

Ngoài 6 cán bộ trên, cơ quan điều tra còn thực hiện các quyết định khởi tố bị can đối với Trương Hiếu Phúc, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn xây dựng Trương Đặng; Dương Minh Tâm, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn xây dựng Thuận Trị; Nguyễn Thành Phú, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Hữu Thịnh.

Đây là một trong những nơi chủ đầu tư và đơn vị thi công đã cấu kết cắt xén công trình.

Việc tham ô tài sản đã bị Thanh tra huyện Chợ Mới phát hiện và đề nghị chuyển hồ vụ án sang cơ quan điều tra vào tháng 11-2022. Theo đó, lợi dụng là người đại diện cho chủ đầu tư, một số cán bộ, lãnh đạo của huyện Chợ Mới thời điểm đó đã cấu kết với đơn vị thi công cắt xén công trình, thậm chí chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ gây thiệt hại hàng chục tỉ đồng ngân sách nhà nước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can.

Tác giả: VĨNH KỲ

Nguồn tin: Báo Người lao động