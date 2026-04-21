Nơi 13 liệt sĩ hy sinh khi cứu hộ ở Rào Trăng trở thành di tích lịch sử

Ngày 20/4, Sở Văn hóa Thể thao TP Huế cho biết nhà tưởng niệm liệt sĩ tuyến đường 71 tại Tiểu khu 67 được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố cùng với 17 di tích khác.

Năm 2022, để tưởng niệm và ghi công các liệt sĩ đã hy sinh khi cứu hộ, cứu nạn công nhân ở thủy điện Rào Trăng 3, chính quyền TP Huế đã xây dựng nhà tưởng niệm ở trạm kiểm lâm 67 trên đường 71, nơi 13 chiến sĩ hy sinh với tổng kinh phí hơn 6,5 tỷ đồng.

Khu tưởng niệm có diện tích trên 1,8 hecta, với các hạng mục chính gồm: Nhà tưởng niệm, bia ghi tên liệt sĩ, tường chắn và gia cố mái taluy, đường nội bộ, bãi đỗ xe, hệ thống điện chiếu sáng năng lượng mặt trời. Công trình sau khi hoàn thành đã trở thành địa chỉ đỏ giáo dục cho thế hệ trẻ về tinh thần chiến đấu, hy sinh của những người lính.

Nhà tưởng niệm liệt sĩ ở Tiểu khu 67. Ảnh: Vạn An

0h ngày 12/10/2020, nửa quả núi sạt xuống vùi lấp lán trại, nhà điều hành cùng 17 công nhân thủy điện Rào Trăng 3, ở xã Phong Xuân cũ. Thiếu tướng Nguyễn Văn Man và đoàn cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 vào hiện trường để cứu hộ. Đến 0h ngày 13/10, khi cả đoàn đang nghỉ lại ở trạm Kiểm lâm 67 thì bị nửa quả núi sạt lở vùi lấp, 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh. Đến nay tại thủy điện Rào Trăng 3, lực lượng chức năng mới tìm thấy 6 thi thể công nhân, 11 người còn lại mất tích.

Sau khi di tích được xếp hạng, phường Phong Điền sẽ công khai khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích và tổ chức cắm mốc giới trên thực địa; ban hành quyết định thành lập Ban quản lý di tích; tổ chức quản lý mặt bằng, không gian di tích, toàn bộ hiện vật có trong di tích.

Tác giả: Võ Thạnh

