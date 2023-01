Nổ súng tại Jerusalem khiến 7 người Israel thiệt mạng

Sự việc này làm gia tăng lo ngại về vòng xoáy đổ máu, bạo lực leo thang sau nhiều tháng đụng độ ở Bờ Tây, đỉnh điểm là việc các lực lượng của Israel đột kích khu vực Jenin hôm thứ Năm (26/1) khiến ít nhất 9 người Palestine thiệt mạng.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: AFP

Cảnh sát Israel cho biết tay súng là một cư dân Palestine 21 tuổi tới giáo đường vào khoảng 8h15 tối và nổ súng bắn vào một số người trước khi anh ta bị cảnh sát giết chết. Đoạn phim truyền hình cho thấy một số nạn nhân nằm trên con đường bên ngoài giáo đường được các nhân viên cấp cứu chăm sóc.

Hiện chưa có bên nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Phát ngôn viên của phong trào Hồi giáo Hamas cho biết vụ tấn công có liên quan đến các hành động chiếm đóng Jenin của lực lượng Israel. Nhóm chiến binh Hồi giáo Jihad cũng không nhận trách nhiệm đối với sự việc.

Sau khi đánh giá với các cơ quan an ninh, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu kêu gọi người dân nước này không được tự ý hành động nhưng cho biết sẽ họp khẩn nội các trong ngày hôm nay để đưa ra những phản ứng thích hợp.

“Tôi muốn ca ngợi những cảnh sát đã hành động rất nhanh chóng, dũng cảm. Họ đến hiện trường chỉ trong vòng vài phút. Thật không may, vài phút đôi khi có thể là quá muộn. Tôi vừa đánh giá tình hình với cơ quan an ninh, chúng tôi đã quyết định một số hành động ngay lập tức. Ngày mai, tôi sẽ tập hợp nội các để tiếp tục thảo luận về phản ứng tiếp theo. Tôi nhấn mạnh rằng chúng ta cần hành động một cách dứt khoát và bình tĩnh. Tôi kêu gọi mọi người đừng coi thường luật pháp. Chúng tôi có quân đội, cảnh sát và lực lượng an ninh. Họ sẽ hành động và tiếp tục hành động theo chỉ thị của nội các. Xin cảm ơn”.

Các quan chức Palestine cho biết Giám đốc CIA William Burns, người đang thăm Israel và Bờ Tây, sẽ gặp Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas vào ngày hôm nay. Hiện chưa có phản ứng từ phía Mỹ về cuộc tấn công này./.

Tác giả: Việt Dũng

Nguồn tin: vov.vn