Níu kéo tình cảm bất thành, ra tay s.á.t h.ạ.i nhân tình

Ngày 30/5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Mai Đức (SN 1991, trú tại xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) và tuyên phạt bị cáo 14 năm tù về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là chị A (SN 2002, quê Hải Dương).

Theo bản án sơ thẩm, Đức đã có vợ và ba con. Nhưng từ tháng 7/2024, Đức vẫn có quan hệ tình cảm ngoài vợ chồng với chị A, làm việc tại một viện thẩm mỹ ở quận Hà Đông (Hà Nội).

Đầu tháng 12/2024, do phát sinh mâu thuẫn với Đức nên chị A muốn chấm dứt quan hệ tình cảm. Ở chiều ngược lại, Đức không đồng ý. Thậm chí Đức còn đe dọa, nếu chị A chia tay thì anh ta sẽ giết chị và người thân trong gia đình chị.

Bị cáo Đức (phải) tại phiên tòa ngày 30/5.

Ngày 7/12/2024, Đức tìm chị A nhưng không được nên tiếp tục đe dọa, nếu chị A không chịu gặp thì Đức sẽ về gặp bố mẹ và gia đình chị. Hôm sau, Đức về quê chị A và thông báo cho chị biết…

Khi đó, do bực tức vì chị A không còn tình cảm với mình nên Đức nảy sinh ý định sát hại chị A rồi tự tử. Ngày 8/12/2024, Đức mua dao rồi thuê phòng tại một nhà nghỉ ở gần nơi làm việc của chị A với mục đích sẽ dùng dao sát hại chị.

Khoảng 7h ngày 9/12/2024, Đức giấu dao vào áo khoác rồi thuê xe ôm chở đến phòng trọ trước đây Đức từng ở cùng chị A nhưng không gặp chị. Vì thế, Đức tìm đến gần chỗ chị A làm việc và chờ ở đó. Khoảng 8h 20 phút cùng ngày, khi nhìn thấy chị A có mặt trước cửa viện thẩm mỹ, Đức rút dao trong túi áo chạy đến chỗ chị A và đâm trúng cổ chị.

Khi con dao bị rơi xuống đất, Đức nhặt lên và đâm liên tiếp vào cổ chị A nhưng không trúng. Trong lúc chị A hoảng sợ la hét, chống cự, giằng co với Đức thì bị Đức lôi kéo ra khu vực giữa đường và dùng dao đâm nhiều nhát trúng phần cổ, mặt.

Rất may là thời điểm đó, nhiều người dân đã kịp thời xông vào can ngăn, khống chế Đức và đưa chị A đi cấp cứu. Do được cấp cứu kịp thời nên chị A không nguy hiểm đến tính mạng nhưng bị tổn hại 18% sức khỏe.

Sau khi gây án, Đức bỏ lại con dao tại hiện trường và đến Công an phường Mộ Lao, quận Hà Đông đầu thú. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, chị A đề nghị xử lý Đức theo pháp luật và yêu cầu bị cáo bồi thường tiền thuốc điều trị thương tích.

Tác giả: Nguyễn Hưng

Nguồn tin: cand.com.vn