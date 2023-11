Những thước phim dang dở cuối cùng trước khi mất của Sulli khiến khán giả xúc động

Mới đây, bộ phim tài liệu Persona kể về cuộc đời bạc mệnh của Sulli đã được phát hành. Đây là tác phẩm nghệ thuật cuối cùng của nữ thần tượng quá cố. Bộ phim khắc họa nhiều nét tính cách và con người của Sulli.

Phải mất đến 4 năm, đạo diễn Jung Yoon Suk mới hoàn thành và đủ can đảm phát hành bộ phim về cuộc đời Sulli. Kể về cố ca sĩ, ông cho biết: "Khi tôi đưa ra ý kiến với tư cách đạo diễn, cô ấy sẽ thực lòng lắng nghe quan điểm của tôi thay vì tranh luận với tư cách diễn viên".

Đối với đạo diễn Jung Yoon Suk, Sulli là một người ấm áp và quan tâm, lắng nghe những người xung quanh. Theo ông, các nội dung giải trí thường cắt đi nhiều phần quan trọng, điều này dẫn đến việc khán giả hiểu lầm nghệ sĩ. Trong đó có cả trường hợp của Sulli - một nạn nhân của bạo lực mạng chỉ vì "sống thật".

Sulli trong mắt đạo diễn Jung Yoon Suk là một người ấm áp, biết quan tâm và lắng nghe.

Trong Persona, khán giả nhìn thấy một Sulli rạng rỡ, xinh đẹp đối mặt với những áp lực dư luận và căn bệnh trầm cảm. Cô cũng có nhiều chia sẻ khiến người hâm mộ nghe lại vẫn nhói lòng, tiếc thương một mỹ nhân tài hoa bạc mệnh.

Sulli chia sẻ trong phim rằng: "Theo quan điểm của tôi, dư luận không xem người nổi tiếng là con người. Khi tôi mới bước chân vào ngành, mọi người đã không ngừng nói với tôi và tin tưởng một điều rằng: 'Bạn là một sản phẩm' và 'Bạn phải là sản phẩm tốt nhất với chất lượng tốt nhất cho công chúng'. Họ luôn đối xử với tôi như một sản phẩm, phải là thứ họ muốn. Thế nên tôi sợ đánh mất 'chất lượng sản phẩm' của mình”.

Sulli rơi nước mắt chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tư tưởng đó là sai. Khi tôi cảm thấy khó khăn, gánh nặng to lớn trên vai,...tôi không ngừng nghỉ để những điều như vậy. Tôi thường nghĩ rằng nếu tôi sống vô tri, biết đâu mình sẽ được hạnh phúc".

"Tôi không biết cách khẳng định bạn thân, không biết có nên chia sẻ khi mình gặp khó khăn và lo sợ mọi thứ thay đổi khi tôi nói ra điều đó. Không ai xung quanh tôi hỏi: 'Dạo này bạn thế nào?'. Tôi chỉ tự trách mình. Điều duy nhất có thể giúp tôi kiểm soát căng thẳng, áp lực là tự làm đau bản thân", Sulli chia sẻ.

Sulli đối diện với những áp lực bằng nỗi cô đơn và tự làm đau bản thân.

Sulli (tên thật là Choi Jin ri) là một nữ ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc. Cô từng hoạt động trong nhóm nhạc f(x), trực thuộc SM Entertainment. Nhờ vào nhan sắc xinh đẹp, tài năng nghệ thuật, nữ thần tượng để lại nhiều dấu ấn với khán giả qua nhiều dự án như: Hotel Del Luna, Punch Lady, Fashion King, Real, The Pirates, To The Beautiful You,...

Tháng 10/2019, Sulli tiết lộ bản thân bị mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng. Một năm sau đó, nữ thần tượng đã lựa chọn kết thúc cuộc đời ở tuổi 25 bằng cách tự tử ở nhà riêng. Sự ra đi của Sulli là một mất mát lớn của showbiz Hàn Quốc, khiến đồng nghiệp và người hâm mộ vô cùng tiếc thương.

Sự ra đi của Sulli khiến làng giải trí Hàn Quốc bao trùm trong nỗi buồn.

Tác giả: Hồng Loan

Nguồn tin: nguoiduatin.vn