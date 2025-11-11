Những dấu ấn của cựu 'thần đồng' bóng đá Văn Quyến

Phạm Văn Quyến sinh ngày 29/4/1984 là 1 huấn luyện viên và cựu cầu thủ bóng đá người Việt Nam, hiện đang làm trợ lý huấn luyện viên của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An.
Thời còn thi đấu, Văn Quyến chơi ở vị trí tiền đạo cho các CLB Sông Lam Nghệ An, Xi măng The Vissai Ninh Bình, Xuân Thành Sài Gòn và đội tuyển quốc gia Việt Nam.
Văn Quyến được biết đến với tốc độ, khả năng rê dắt, sút bóng chính xác và cũng là một tay đá phạt chất lượng.
Về mặt chuyên môn, Văn Quyến từng được coi là một trong những tài năng trẻ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Việt Nam.
Văn Quyến chơi cho đội trẻ và đội một của Sông Lam Nghệ An giai đoạn đầu (1998–2005) và có 120 lần ra sân, ghi được 39 bàn.
Sau khi trở lại Sông Lam Nghệ An (2009–2012) Văn Quyến có thêm 20 trận ra sân và ghi 8 bàn.
Tại CLB Vissai Ninh Bình (2012–2014) Văn Quyến có 50 lần ra sân và ghi 15 bàn.
Ở cấp đội tuyển quốc gia Đội tuyển Việt Nam Văn Quyến có 14 lần khoác áo và ghi được 7 bàn thắng. Ở cấp đội U23 Văn Quyến ghi được 7 bàn thắng sau 12 trận ra sân.
Một trong những bàn thắng nổi bật nhất của Văn Quyến là ghi bàn vào lưới đội tuyển Hàn Quốc tại vòng loại AFC Asian Cup 2004.
Sự nghiệp của Văn Quyến cũng trải qua thăng-trầm lớn, trong đó có scandal 2005 ảnh hưởng rất nhiều tới phong độ và sự nghiệp thi đấu của ngôi sao này.
Do sự nghiệp thi đấu bị gián đoạn, Phạm Văn Quyến chỉ 1 lần giành Quả bóng vàng Việt Nam vào năm 2003.
Trước đó, Văn Quyến Là ngôi sao sáng của U23 Việt Nam tại SEA Games 22 (tổ chức tại Việt Nam), giúp đội vào tới chung kết.
Tại SEA Games 22, Văn Quyến ghi nhiều bàn thắng quan trọng, trong đó có cú sút tung lưới Thái Lan ở bán kết.
Cũng trong năm nay, Văn Quyến góp công lớn giúp Sông Lam Nghệ An giành Cúp Quốc gia 2002 và có phong độ xuất sắc ở V-League 2003.
Về thành tích, Văn Quyến cùng Sông Lam Nghệ An vô địch V-League 3 mùa: 1999-2000, 2000-2001 và 2010-2011.
Văn Quyến cùng đội bóng xứ Nghệ vô địch Cúp Quốc gia hai lần: 2001-2002; 2010.
Văn Quyến cũng cùng Sông Lam Nghệ An đoạt Siêu cúp Quốc gia tới 4 lần : 2000, 2001, 2002, 2011.
Ngoài ra, Văn Quyến cũng đoạt thêm 1 Cúp quốc gia với Sài Gòn Xuân Thành và 1 Cúp quốc gia với Xi măng The Vissai Ninh Bình.
Văn Quyến từng cùng U16 Việt Nam đoạt hạng 4 Giải vô địch bóng đá U16 châu Á năm 2000.
Văn Quyến cùng U23 Việt Nam đoạt huy chương bạc hai lần tại SEA Games: 2003, 2005.
Ngoài ra, Văn Quyến còn đoạt giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất: 2000, 2002. Vận động viên tiêu biểu toàn quốc 2000. Lọt Top 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quốc 2003.
Tác giả: Nguyễn Hưng
Nguồn tin: giaoducthoidai.vn