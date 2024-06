Nhóm trộm nhí đột nhập vào chùa lấy trộm tiền công đức

Ngày 10/6, Công an huyện Châu Đức cho biết từ các thông tin thu thập được, Cơ quan Công an bước đầu xác định các vụ việc nói trên là do cùng một nhóm đối tượng gây ra. Thủ đoạn của bọn chúng là thường lợi dụng lúc đêm khuya đột nhập vào chùa sau đó dùng công cụ mang theo đập phá thùng công đức, két sắt để lấy trộm tiền bên trong.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Trung tá Nguyễn Thanh Diễm, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Châu Đức cho biết: “Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện đã tiến hành nhiều biện pháp nghiệp vụ, rà soát các đối tượng trên địa bàn, thu thập tài liệu qua các camera an ninh trong khu vực, đồng thời đã phối hợp với Công an thị xã Phú Mỹ để nhận diện, xác định các đối tượng này…”.

Công an đã xác định được các đối tượng thực hiện các vụ trộm cắp trên, gồm: T.N.T (SN 2008), N.N.V (SN 2006, cùng quê tỉnh Gia Lai), N.V.M (SN 2009, quê tỉnh Tây Ninh) và N.H.T (SN 2008, ngụ phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ).

Camera ghi lại cảnh các đối tượng đột nhập vào chùa trộm cắp.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã bước đầu thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết: Do sống lang thang, không có việc làm, không có tiền tiêu xài nên chúng đã rủ nhau đi trộm cắp tài sản, mục tiêu là tiền công đức tại các chùa. Khoảng 22h15 ngày 3/4, nhóm này đã đột nhập vào một ngôi chùa tại thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, trộm 2 thùng công đức ở chánh điện, sau đó mang ra trước sân chùa cạy phá, chiếm đoạt khoảng 9 triệu đồng bên trong.

Khuya 16/5, tại một ngôi chùa ở xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, nhóm này tiếp tục đã đột nhập cạy phá 4 thùng công đức ở chánh điện, lấy trộm số tiền khoảng 2,8 triệu đồng.

Hiện trường một số vụ việc.

Gần đây nhất, khoảng 0h ngày 1/6, các đối tượng tiếp tục đột nhập vào một ngôi chùa tại xã Láng Lớn khiêng một thùng công đức từ chánh điện ra sân chùa để cạy phá lấy trộm tiền...

Tiền chiếm đoạt, các đối tượng sử dụng để chơi game, tiêu xài cá nhân. Có đối tượng còn sử dụng ma túy.

Một đối tượng khai nhận hành vi phạm tội.

Trung tá Nguyễn Thanh Diễm cho biết thêm: Các đối tượng đa phần còn nhỏ tuổi, sống lang thang, gia đình có hoàn cảnh cha mẹ ly dị hoặc đã mất, không có người quản lý, thiếu sự giáo dục. Chúng thường tập trung chơi ở các tiệm net hoặc ở các khu vực vắng người, khi hết tiền xài thì rủ rê lôi kéo nhau đi trộm cắp tài sản”.

