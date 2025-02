Nhiều đối tượng tạo “vỏ bọc” để trốn truy nã lâu năm bị “sa lưới”

Trong đó, phải kể đến Nguyễn Văn Đức (SN 1969), nơi thường trú trước khi bị truy nã ở xã Tân Bình, thị xã Tây Ninh, nay là TP Tây Ninh, Tây Ninh. Cách đây 23 năm, Đức bị Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tây Ninh (nay là Công an TP Tây Ninh) khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong quá trình điều tra, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Do vậy, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tây Ninh đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Đức.

Từ lúc trốn truy nã nguy hiểm toàn quốc, đối tượng đã chặn mọi thông tin liên lạc với gia đình và bạn bè, rồi đến tỉnh Đắk Lắk sinh sống. Tại đây, đối tượng thay đổi lai lịch, làm nghề tự do để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Sau đó, Đức tiếp tục chuyển sang tỉnh Đắk Nông sinh sống và lập gia đình. Đến năm 2014, Đức cùng gia đình của mình chuyển tiếp đến tỉnh Bình Dương sinh sống, nhưng thường xuyên thay đổi địa điểm và không có mặt tại địa phương. Tới năm 2017, đối tượng tiếp tục chuyển về tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sinh sống.

Qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện người đàn ông có nhiều biểu hiện nghi vấn, đặc điểm nhân dạng khá giống Nguyễn Văn Đức. Đối tượng làm nghề tự do và thường xuyên di chuyển từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến TP Hồ Chí Minh làm ăn. Tại các nơi sinh sống, đối tượng hiếm khi giao tiếp với bà con lối xóm. Từ đây, các trinh sát âm thầm xác minh và xác định người đàn ông trên chính là Đức. Tuy đặc điểm nhân dạng thay đổi nhiều nhưng Đức vẫn không thể che giấu được ánh mắt của các trinh sát. Tuy nhiên, các phương án vây bắt Đức phải đảm bảo bí mật, bất ngờ để đảm bảo an toàn cho lực lượng vây bắt và người dân sinh sống xung quanh khu vực phá án.

Đúng theo kế hoạch, vào ngày 26/12/2024, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Tây Ninh phối hợp Công an phường 11, quận 5 (TP Hồ Chí Minh) bất ngờ khống chế Đức khi đối tượng đang có mặt trên địa bàn. Do quá bất ngờ nên đối tượng không kịp chống trả để tẩu thoát. Tuy nhiên, đối tượng bình thản cho rằng, mình bị lực lượng chức năng bắt nhầm. Chỉ khi trinh sát đưa ra quyết định truy nã của Đức và các lập luận sắc bén về các tài liệu, thu thập xác minh thì đối tượng mới chịu cúi đầu nhận tội. Đức thừa nhận, đã lẩn trốn ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước song vẫn không thoát tội.

Đối tượng Đức và đối tượng Minh.

Mới đây, vào ngày 3/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng Công an xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) bắt giữ Trần Văn Hiếu Minh (SN 1963, ngụ khu phố 1, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, Tây Ninh). Qua công tác điều tra xác minh, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện đối tượng đang sinh sống cùng gia đình ở quận 12, TP Hồ Chí Minh nhưng đã bỏ đi nơi khác không xác định. Với quyết tâm truy bắt đối tượng truy nã nhằm đảm bảo ATTT Tết Nguyên đán, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh tập trung lực lượng tiến hành xác minh, truy bắt xuyên Tết. Ngay sau khi xác định đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Công an xã Bình Chánh bắt giữ đối tượng trước sự ngỡ ngàng của y và gia đình. Minh thừa nhận, để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, đã di chuyển đến nhiều quốc gia khác và nhiều tỉnh thành trong cả nước nhưng vẫn bị phát hiện, bắt giữ.

Công an tỉnh Tây Ninh cho biết thêm, Trần Văn Hiếu Minh là đối tượng trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cách đây 34 năm về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN” theo quyết định truy nã số 65 vào ngày 1/4/1991. Trước đó, Minh bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam về tội danh trên. Sau đó, Minh được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh cho tại ngoại chờ triệu tập ra Tòa án xét xử. Lợi dụng thời gian này, Minh đã bỏ trốn sang Campuchia và các quốc gia khác sinh sống nhiều năm. Gần đây, Minh trở về TP Hồ Chí Minh sinh sống và đã bị các trinh sát phát hiện, bắt giữ.

Để làm tốt công tác truy nã tội phạm, Công an tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch, đề ra nhiều biện pháp xác minh, vận động, truy bắt, đối tượng truy nã theo thẩm quyền. Thường xuyên rà soát, phân loại số đối tượng truy nã trên địa bàn toàn tỉnh; chủ động phối hợp với các ngành chức năng nắm tình hình, quản lý địa bàn, nắm hộ, nắm người, kiểm tra nhân khẩu, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng; tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT. Qua đó, kịp thời phát hiện đối tượng truy nã đang lẩn trốn, góp phần làm giảm số đối tượng truy nã ngoài xã hội, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, ổn định tình hình ANTT…

Tác giả: Đức Mừng

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân