Nhiều cảnh sát có mặt tại Trung tâm đăng kiểm 61-09D Bình Dương

Ghi nhận của Tiền Phong, trưa nay (28/3), tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-09D (phường Bình Hòa, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) xuất hiện nhiều cảnh sát.

Cổng ra vào của trung tâm đăng kiểm nói trên đang bị đóng cửa tạm thời với sự giám sát của lực lượng chức năng. Ngoài cổng để bảng thông báo “ngưng nhận hồ sơ đăng kiểm”. Bên trong trung tâm đăng kiểm, cán bộ công an tiến hành làm việc với những người liên quan.

Đại diện Công an tỉnh Bình Dương xác nhận với Tiền Phong về việc lực lượng thuộc đơn vị này đang làm việc tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới nói trên, tuy nhiên vị này chưa cung cấp nguyên nhân và nội dung vụ việc.

Trước đó ngày 28/2, Công an tỉnh Bình Dương đã tiến hành phong tỏa, khám xét tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-08D (phường Tân Định, TX Bến Cát). Sau đó, Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối hai Phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm 61-08D là Lê Minh Quang, Nguyễn Mạnh Tường cùng với hai đăng kiểm viên của Trung tâm. Cả 4 đối tượng trên bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Nhận hối lộ".

Toàn tỉnh Bình Dương hiện có 12 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới với 25 dây chuyền kiểm định, trong đó có 3 trung tâm bị tạm ngưng hoạt động để phục vụ công tác điều tra.

