Nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt trên 7 tỷ đồng của khách hàng

Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Cao Bằng và VKSND tỉnh Cao Bằng đã thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Dương Thế Trọng (SN 1992, trú tại Thị trấn Xuân Hoà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tống đạt các quyết định khởi tố, bắt giữ Dương Thế Trọng

Theo kết quả điều tra, Dương Thế Trọng được giao phụ trách hồ sơ vay vốn của khách hàng tại một chi nhánh ngân hàng ở huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Lợi dụng sự tin tưởng của người vay vốn, Trọng đã có hành vi lập khống các giấy tờ trong hồ sơ như lập hợp đồng tín dụng không đúng mục đích vay, lập khống chứng từ, nâng số tiền vay vốn trong hồ sơ, lừa dối để khách ký vào ủy nhiệm chi hoặc giấy rút tiền mặt... nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền vay vốn của khách hàng.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 8/2022 đến tháng 8/2023, đối tượng đã can thiệp 63 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt số tiền trên 7 tỷ đồng.

Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an Cao Bằng tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định.

