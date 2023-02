Nhận "quả đắng" sau khi đăng tin thất thiệt về biển số ôtô "VIP" 35A-333.33

Trưa 16-2, tin từ Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) tỉnh Ninh Bình cho biết cơ quan này vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, sai sự thật trên mạng xã hội Facebook.

Hình ảnh biển số xe đăng sai sự thật được V.M.Đ. tung lên trang cá nhân

Trước đó, khoảng 16 giờ, ngày 9-2-2023, V.M.Đ. (SN 1986, ngụ xã Yên Mạc, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) sử dụng điện thoại cá nhân truy cập vào tài khoản Facebook "Vũ Minh Đại" để đăng tải, chia sẻ 2 bài viết lên mạng xã hội với nội dung "bác chủ bốc mát tay quá!" và "ngũ quý 3 cho anh em Ninh Bình 35A 333.33" kèm theo hình ảnh xe ôtô nhãn hiệu Honda CRV gắn biển số 35A-333.33.

Nội dung bài viết do V.M.Đ. đăng tải là bịa đặt, sai sự thật khiến dư luận hiểu sai, hiểu không đúng làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Nắm bắt được sự việc, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Ninh Bình đã vào cuộc, xác minh làm rõ và phối hợp với Thanh tra Sở TT-TT và Công an TP Tam Điệp triệu tập V.M.Đ. tới cơ quan làm việc. Tại cơ quan công an, Đ. đã thừa nhận hành vi của mình.

Căn cứ theo quy định của pháp luật, Thanh tra Sở TT-TT tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với V.M.Đ., đồng thời yêu cầu gỡ bỏ bài viết, đính chính thông tin và cam kết không tái phạm.

Về việc cấp biển số xe ôtô 35A-333.33 tính đến thời điểm trên, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình khẳng định chưa cấp cho tổ chức, cá nhân nào.

