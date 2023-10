Nhân chứng kể lại lúc khói lửa bao trùm con hẻm, dùng búa tạ phá khóa cứu người

Your browser does not support the video tag.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà 3 tầng, 2 người tử vong

10 giờ sáng 11-10, Phòng PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng vừa có báo cáo nhanh, xác định danh tính 2 nạn nhân tử vong trong vụ cháy nhà 3 tầng K236 Trần Cao Vân, xảy ra rạng sáng nay.

Theo đó, nạn nhân là em Trần Minh G. Đ. (SN 2009) và em Nguyễn Lê Th .Th (SN 2011). Thời điểm tiếp cận, hai em đã tử vong tại tầng 3, gần cửa ra ban công của căn nhà.

Căn phòng tầng 3, nơi phát hiện thi thể 2 cháu Đ. và Th.

Gần trưa cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn phong tỏa để khám nghiệm hiện trường. Trong con hẻm nhỏ K236 Trần Cao Vân, nhiều hàng xóm vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ việc đau lòng.

Ông Nguyễn Ngọc Ánh (59 tuổi, trú kiệt 236 Trần Cao Vân) kể, khoảng 1 giờ ngày 11-10, ông đang ngủ ở tầng 3 thì nghe tiếng nổ lớn phát ra gần nhà nên giật mình tỉnh giấc. Chạy ra kiểm tra, ông phát hiện ngôi nhà hàng xóm cách khoảng 30 m đang bốc cháy.

"Tôi chạy đến thì lực lượng công an cũng đã có mặt. Tuy nhiên, cổng khóa nên không ai mở được. Dùng búa tạ phá khóa cũng không được. Lửa lúc đó rất lớn, kèm theo nhiều tiếng nổ. Cả xóm đến nhưng bất lực", ông Ánh nghẹn ngào.

Lực lượng chức năng dùng xà beng phá bản lề cứu sống 3 người, sau đó dùng thang tiếp cận tầng 3 căn nhà

Ông Cừ, nhân chứng vụ việc cho hay vụ cháy quá lớn, người dân phát hiện đám cháy nhưng rất khó để tiếp cận cứu người

Bên ngoài căn nhà bị cháy

Lực lượng công an, người dân phải dùng xà beng, búa phá lề cửa cổng để tiếp cận cửa chính ngôi nhà, cứu người. Phá được cửa, có 3 người thoát ra từ tầng 1 ngôi nhà.

"Khi này còn 2 cháu bé đang mắc kẹt ở tầng 3. Họ dùng thang tiếp cận nhưng lửa cháy lớn quá, khói độc mù mịt. Đến được thì 2 cháu đã không qua khỏi", ông Ánh bùi ngùi.

Ông Nguyễn Thanh Cừ (65 tuổi, trú tại kiệt 236 Trần Cao Vân) cho hay vừa ngay sau tiếng nổ lớn, khói đen đã bao trùm cả con hẻm. Mọi người lao ra ngoài, cố gắng tiếp cận ứng cứu nhà nạn nhân nhưng rất nguy hiểm vì lửa lớn, khói độc, dây điện bị cháy nổ như pháo, rơi vãi xuống lòng đường.

"Khoảng hơn 5 phút sau khi báo tin, lực lượng chữa cháy có mặt. Từ trước đến nay, người ở kiệt này chưa bao giờ thấy vụ cháy nào lớn như vậy", ông Cừ chia sẻ.

Ông Cừ cho biết thêm, gia đình nạn nhân mới chuyển đến sinh sống khoảng 2 năm trở lại đây. Tại tầng 1 của căn nhà 3 tầng kinh doanh spa và một số dịch vụ tương tự.

Bên trong căn nhà, hầu như mọi vật dụng đều bị thiêu rụi

Đến trưa 11-10, lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân vụ hỏa hoạn

Sáng sớm 11-10, ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo, nắm thông tin vụ việc. Thông tin từ Phòng PCCC&CNCH, vào lúc 1 giờ 30 ngày 11-10, Trung tâm thông tin chỉ huy 114 nhận tin báo cháy nhà dân tại địa chỉ số K236/31D đường Trần Cao Vân (phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Thông tin ban đầu, có người mắc kẹt trong đám cháy. Đơn vị đã xuất 5 lượt xe cùng 35 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Đến khoảng 2 giờ 5 phút, lực lượng phát hiện 2 người bị nạn tại phòng ngủ tầng 3 của ngôi nhà là cháu Đ. và Th. Đến 2 giờ 10 phút, đám cháy được khống chế, dập tắt và ngăn cháy lan sang 2 nhà liền kề. Ngôi nhà bị cháy nằm trong kiệt sâu khoảng 160m, là nhà 3 tầng tường xây gạch trát vữa có 1 cầu thang thông từ tầng 1 lên tầng 3, góc 2 mặt kiệt. Tại tầng 1 có 2 lối thoát nạn, gồm cửa chính trước nhà và 1 lối cửa hậu bên hông. Các tầng đều có ban công. Căn nhà có diện tích đất khoảng 50m2. Người dân đã sử dụng bình chữa cháy để xử lý, tuy nhiên ngọn lửa quá lớn nên không dập tắt được. Tại kiệt có một điểm chữa cháy công cộng và 1 trụ nước cách đám cháy khoảng 100m…

Tác giả: Hải Định

Nguồn tin: Báo Người lao động