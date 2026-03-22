Nhạc sĩ tỷ view "kể khổ" khiến người hâm mộ bật cười

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vừa có động thái gây chú ý với người hâm mộ khi "kể khổ" và nhắc nhở mọi người rằng "nếu có một ngày tồi tệ, hãy nghĩ đến tôi". Kèm với đó là "danh mục" 12 "nỗi khổ" mà nhạc sĩ đã từng gặp phải.

Cụ thể, trên trang cá nhân, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vừa có bài viết với nội dung: "Nếu các bạn có 1 ngày tồi tệ, hãy nghĩ đến tôi: Còn sống nhưng bị nhầm là "đã mất"; Còn trẻ nhưng lại bị gọi là "cụ"; Lâu lâu có mấy người thân thân nhắn tin hỏi "Ủa anh viết bài X đó hả? Em nghe hoài mà không biết!"; Viết 300 bài hát thiếu nhi cho con gái, nhưng con gái lại hát bài người khác trong Lễ tốt nghiệp; Ít khi mua hàng online nhưng hễ mua là bị dính đồ lởm; Chụp hình không ăn ảnh; Thường xuyên bị fan chụp hình dìm hàng và bị đồng nghiệp chọc ghẹo; Đã không biết hát mà cứ bị dí hát rồi bị chọc quê; Là đối tượng trêu đùa của cộng đồng mạng; Hay bị mấy chú công an bắt chụp hình đứng giữa; Chụp hình với cô gái nào là người đó có người yêu hoặc có chồng; Đi học bị bạn học nói bằng tuổi với mẹ của bạn".

Bài viết nêu trên của Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã nhận về vô số bình luận hài hước, không ít người cảm thông trước những "sự cố" mà nam nhạc sĩ. Tuy nhiên, đa số đều bày tỏ sự sẻ chia với "cụ" được nhiều bạn trẻ kính trọng, kèm theo đó là vô số các cô gái mong được chụp ảnh chung với Nguyễn Văn Chung để "xin vía" có người yêu, lấy chồng...

Đây không phải lần đầu Nguyễn Văn Chung "kể khổ", anh từng rất nhiều lần phải đính chính, giải thích về việc mình bất ngờ nhận về vô số các bình luận bên dưới video nhạc của mình với dày đặc những câu tri ân: "Cảm ơn nhạc sĩ lão thành đã để lại tuyệt phẩm này", "cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thật tài hoa", "xin được thắp nén nhang tưởng nhớ người đã khuất"...

Nguyễn Văn Chung buộc phải lên tiếng... cứu lấy "sinh mệnh" của mình. Anh xử lý hài hước duyên dáng: "Tui còn sống nha quý vị, chưa lên bàn thờ được đâu!" hay "dành cả đời để đính chính mình chưa mất".

Không chỉ kiên trì "giải oan" cho mình, Nguyễn Văn Chung còn tranh thủ mở hẳn kênh TikTok để khán giả biết: Tác giả bài hát triệu view đây, vẫn sống khỏe, vẫn đang cống hiến cho âm nhạc, chỉ là... bị nhận nhầm tuổi tác.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sinh năm 1983 tại Tp.HCM. Anh theo đuổi phong cách âm nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng và giàu cảm xúc. Suốt sự nghiệp sáng tác của mình, Nguyễn Văn Chung đã ghi dấu ấn với khán giả qua nhiều ca khúc như Nhật ký của mẹ, Vầng trăng khóc, Người thầy năm xưa,...

Năm 2020, anh được Tổ chức kỷ lục Việt Nam xác nhận là "Nhạc sĩ trẻ sáng tác nhiều ca khúc thiếu nhi nhất Việt Nam", với hơn 300 bài hát, được chia làm 5 chủ đề: Gia đình; Mái trường; Các ngày lễ Tết; Những bài học nhỏ; Thế giới tuổi thơ.

Đặc biệt, nhạc phẩm "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" của Nguyễn Văn Chung gây sốt trong dịp 30/4/2025 đạt hàng tỷ lượt nghe trên các nền tảng. Các ca khúc khác do Nguyễn Văn Chung sáng tác mang âm hưởng, giai điệu tự hào về quê hương, đất nước như: "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai", "Nỗi đau giữa hòa bình"... được đón nhận và trở thành những bài hát "phủ sóng" rộng khắp trên các nền tảng mạng xã hội.

Bên cạnh sự nghiệp hành công, bản thân Nguyễn Văn Chung cũng gây chú ý với chuyện đời tư từng ly hôn và làm bố đơn thân nuôi nấng 2 con.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có 1 cô con gái nuôi tên là Kim Anh, thường gọi Suri, năm nay 16 tuổi, là con ruột của em gái anh. Nam nhạc sĩ từng có thời gian dài cùng ái nữ chống lại căn bệnh về tâm lý. Trong năm 2025, anh đã tiễn Suri sang Úc để đoàn tụ với mẹ ruột.

Bên cạnh Suri, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có con trai ruột Hiếu Long (Bu), 15 tuổi. Sau ly hôn, anh làm bố đơn thân, một mình nuôi con và từng chia sẻ nhiều khó khăn khi con bước vào tuổi dậy thì.

