Nhà cửa sạch sẽ là phong thủy tốt nhất để đón Tết

Nhà càng sạch sẽ, tài lộc càng vượng

Theo văn hóa của người Việt, Thần Tài mang đến may mắn và phúc lộc sẽ gõ cửa những ngôi nhà gọn gàng sạch sẽ, tươm tất, hạnh phúc trong những ngày đầu năm mới.

Cổ nhân có câu: “Của cải, phú quý không vào cửa bẩn”. Nơi ở có sạch sẽ hay không ảnh hưởng trực tiếp đến vận số của gia chủ.

Ngược lại, nếu bạn sống trong một môi trường lộn xộn hàng ngày, bạn sẽ dễ trở nên lười biếng theo thời gian, điều này sẽ ảnh hưởng đến vận thế của bạn và cản trở vận may trong cuộc sống.

Ảnh minh họa.

Tất nhiên, niềm vui Tết sẽ không trọn vẹn nếu nhà cửa bừa bộn hoặc mang mùi ẩm mốc khó chịu chẳng hạn. Do vậy để năm mới được vạn sự như ý, điều cơ bản nhất là nhà cửa nên tinh tươm và sạch sẽ.

Ngoài ra, dọn dẹp nhà cửa trước ngày Tết còn với thông điệp là xếp lại “bừa bộn” của năm cũ để chào đón năm mới nhiều may mắn và hạnh phúc hơn.

Xóa bỏ những âu lo, phiền não của năm cũ

Sạch sẽ là thái độ của một người đối với cuộc sống của mình. Môi trường sống sạch sẽ, ngăn nắp, con người sẽ giảm bớt mệt mỏi, tâm trạng thoải mái hơn, quản lý cuộc sống tốt hơn.

Không dừng lại ở quan điểm tín ngưỡng, thực tế khi nhà cửa được trang hoàng ngăn nắp, chúng ta sẽ cảm thấy tự tin khi mời bạn bè, họ hàng tới nhà chơi vào những ngày Xuân.

Hay ngược lại, bạn sẽ cảm thấy được sự tôn trọng khi được chủ nhà tiếp đãi trong bầu không khí ấm áp, không gian lịch sự gọn gàng.

Thông thường tất cả vật dụng trong nhà thường gắn với một kỷ niệm vui, buồn. Do vậy, việc dọn dẹp, lau chùi cũng chính là lúc chúng ta ôn lại những kỷ niệm đó.

Khi mọi thiết bị đều sạch sẽ cũng là lúc chúng ta xóa bỏ đi các phiền não, các điều xấu, không may trong năm cũ, giúp cho ý thức được trấn an, vui vẻ và an lành trong năm mới.

Gắn kết yêu thương sau thời gian xa cách

Cổ nhân đã dạy: “Quét nhà không xong, làm sao quét được thiên hạ”. Một gia đình sạch sẽ hay không sẽ mang đến cho mọi người cảm giác khác biệt, đồng thời gián tiếp tiết lộ điều kiện sống của chủ nhân ngôi nhà.

Những cặp vợ chồng nào được sống trong môi trường trong lành, thoải mái, hầu hết đều có trách nhiệm với gia đình, có sự phân công lao động rõ ràng, cùng làm, không khí gia đình hòa thuận, thuận hòa thì tự nhiên có cuộc sống hạnh phúc, tươi đẹp.

Tổ ấm không chỉ thể hiện ở lời ăn tiếng nói, cư xử thân mật mà còn ở những công việc nhà vặt vãnh. Bạn càng dọn dẹp sạch sẽ, tâm trạng của người thân càng tốt, mối quan hệ sẽ tự nhiên trở nên thân thiết hơn.

Ảnh minh họa

Trong một gia đình, các thành viên thường xuyên làm việc nhà cùng nhau sẽ có nhiều hạnh phúc hơn. Khi mọi người cùng làm việc nhà, tình yêu thương trong gia đình sẽ được bồi đắp. Ròng rã suốt một năm, hiếm có dịp nào gia đình được sum họp đông đủ như những ngày Tết bởi người lớn tất bật làm ăn xa, trẻ nhỏ thì bận rộn sách vở đến trường,…

Mặc dù trong năm có nhiều ngày Lễ khác, nhưng Tết là khoảng thời gian được nghỉ “dài hơi” nhất, đây là cơ hội để cả nhà cùng nhau chung tay dọn dẹp nhà cửa, cùng chia sẻ những chuyện vui buồn trong năm cũ, gắn kết tình yêu thương sau khoảng thời gian dài xa cách.

Một nơi ở sạch sẽ là sự đảm bảo tốt nhất cho việc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới. Cuối năm, cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, quét sạch những gì không vui trong năm cũ, năm mới nhất định sẽ tràn đầy phúc khí.

Nếu một người trong sạch, phước lành sẽ đến; nếu một ngôi nhà thông thoáng và sáng sủa, may mắn sẽ không bao giờ dừng lại. Một ngôi nhà sạch sẽ là phong thủy tốt nhất để đón Tết.

Tác giả: T. Linh

Nguồn tin: giadinhonline.vn