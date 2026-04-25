Nguyễn Văn Dương, ‘máy ghi bàn' của U17 Việt Nam là ai?

Nguyễn Văn Dương cao bao nhiêu, vị trí nào?

Nguyễn Văn Dương cao 1m75, nặng 63 kg. Anh thuộc khoá 12 của Trung tâm PVF. Cầu thủ này sinh ngày 6/10/2009, từng giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất kiêm Vua phá lưới U15 Quốc gia 2024. Riêng trong năm 2024, Văn Dương thi đấu tại U15 Quốc gia, U17 Quốc gia và vòng loại U17 châu Á. Sau 23 trận, cầu thủ này ghi 17 bàn.

Văn Dương chơi ở vị trí tiền đạo cánh trái, sở hữu phong cách thi đấu kỹ thuật, tốc độ và khả năng đột phá cá nhân. Văn Dương có thể xử lý bóng khéo trong phạm vi hẹp.

Văn Dương (số 11) thi đấu triển vọng - Ảnh: VFF

Nguyễn Văn Dương tài năng thế nào?

Không chỉ dừng lại ở khả năng ghi bàn, cầu thủ trẻ này còn cho thấy tư duy chiến thuật hiện đại khi biết phối hợp, tạo khoảng trống và hỗ trợ đồng đội hiệu quả. Nhiều CĐV ví von, Nguyễn Văn Dương chính là “Văn Toàn 2.0” của bóng đá Việt Nam.

VCK U17 Đông Nam Á 2026 chứng kiến Văn Dương thi đấu xuất sắc. Anh ghi 6 bàn cho cho U17 Việt Nam tại giải U17 Đông Nam Á 2026. Một nửa số pha lập công của Văn Dương là vào lưới Malaysia trong 2 lần gặp nhau. Văn Dương cũng là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất tại đội hình U17 Việt Nam, hơn người thứ 2 là Chu Ngọc Nguyễn Lực (4 bàn).

Văn Dương ghi bàn ở góc cực hẹp trước Malaysia - Ảnh: VFF

Trên các diễn đàn và mạng xã hội, nhiều cổ động viên từ Thái Lan và Indonesia đã dành những lời khen có cánh cho tài năng trẻ của Việt Nam. Các bình luận phổ biến có nội dung như: “Số 11 của U17 Việt Nam đá cực kỳ đẹp mắt”, hay “Cậu ấy có tư duy và kỹ thuật vượt trội so với lứa tuổi”.

Ngay cả các cổ động viên Malaysia cũng phải thừa nhận sự xuất sắc của Nguyễn Văn Dương. Một bình luận đáng chú ý chia sẻ: “Cứ mỗi lần bóng đến chân số 11 là cả đội chúng tôi lúng túng. Cánh phải bị khai thác triệt để và không thể chống đỡ...”

Nguyễn Văn Dương là nhân tố quan trọng của U17 Việt Nam

Với nền tảng kỹ thuật tốt cùng sự tiến bộ nhanh chóng, Nguyễn Văn Dương được kỳ vọng sẽ trở thành nhân tố quan trọng trong tương lai của bóng đá Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh các đội tuyển trẻ đang hướng đến những mục tiêu lớn ở đấu trường khu vực và châu lục.

Sau VCK U17 Đông Nam Á 2026, Văn Dương cùng các đồng đội sẽ hướng tới VCK U17 châu Á 2026. Khát vọng của U17 Việt Nam là nằm ở 1 trong 2 vị trí đầu bảng, qua đó giành quyền dự VCK U17 World Cup 2026.

Văn Dương tung cú sút chân trái xé lưới Malaysia

Thông tin cơ bản về Nguyễn Văn Dương Năm sinh: 6/10/2009 Cao: 1m75 - Nặng 63kg CLB: U17 PVF Thành tích - Cầu thủ xuất sắc nhất kiêm Vua phá lưới U15 Quốc gia 2024 - Vô địch U15 Quốc gia 2024

Tác giả: Thiên Minh

Nguồn tin: bongdaplus.vn