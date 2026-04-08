Nguyên quyền Chủ tịch Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam thừa nhận hành vi phạm tội

Bị cáo Lê Quang Thung và luật sư. Ảnh: T.T

Chiều 7/4, phiên xét xử sơ thẩm 22 bị cáo trong vụ án liên quan tới khu đất Bến Vân Đồn bước vào phần xét hỏi.

Khu đất này thuộc công sản do Tổng cục Cao su, nay là Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, quản lý từ năm 1976.

Tháng 12/2009, ông Lê Quang Thung, Quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, đã đề nghị bán khu đất này cho bà Lê Y Linh vì bà Linh đã giúp con trai ông này sang Singapore chữa bệnh. Ông Thung cũng được thoả thuận sẽ được nhận hơn 1 triệu USD sau khi thương vụ hoàn tất.

Bị cáo Lê Quang Thung. Ảnh: T.T

Sau khi bà Lê Y Linh cùng ông Đặng Phước Dừa và cấp dưới của ông Thung lập ra công ty Phú Việt Tín, ông Thung đã đề nghị UBND TPHCM thu hồi và giao đất cho công ty này thực hiện dự án. Linh và Dừa cũng nhận chuyển nhượng 99% vốn điều lệ tại Công ty Phú Việt Tín, hoàn toàn nắm quyền chi phối. Ông Thung đã nhận 200 ngàn đô la Singapore và 300 ngàn USD tiền mặt từ Linh.

Người kế nhiệm ông Thung là ông Trần Ngọc Thuận, cựu thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, cũng được ông Thung gửi gắm để hỗ trợ cho Linh và Dừa nhận chuyển nhượng khu đất không thông qua thẩm định giá và đấu thầu.

Khu đất vàng sau đó tiếp tục được "phù phép", sang qua tay bà Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai. Bà Loan lại ký thoả thuận cam kết bán toàn bộ lại dự án cho Công ty CP Bất động sản Thịnh Vượng (thuộc Tập đoàn Novaland) với tổng giá trị hơn 846 tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên xử sơ thẩm ngày 7/4. Ảnh: T.T

Hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn 542 tỷ đồng.

Trả lời thẩm vấn của HĐXX, bị cáo Lê Quang Thung thừa nhận toàn bộ hành vi bị truy tố là đúng và đã nộp khắc phục hậu quả hơn 16 tỷ đồng.

Phiên toà có lịch xét xử từ ngày 7 đến 10/4.

Tác giả: Đinh Thu Hiền

Nguồn tin: phunuvietnam.vn