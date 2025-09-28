Nguyên nhân ban đầu vụ đâm chết 3 người ở Phú Thọ

Vũ Phương Nhung (áo đen, bên phải) tại cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Liên quan đến vụ đâm chết 3 người ở Phú Thọ, sáng 27-9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đang củng cố hồ sơ để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Vũ Phương Nhung (37 tuổi, ở xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ) về hành vi giết người.

Bước đầu cơ quan công an xác định do ghen tuông, cho rằng vợ từng cặp bồ với anh Đạt và giờ đến anh Nghĩa, nên tối 26-9 Nhung đã ra tay sát hại cả 3 người.

Một lãnh đạo UBND xã Liên Minh cho biết qua xác minh ban đầu, Nhung làm lao động tự do, còn vợ của Nhung làm tại một công ty ở Khu công nghiệp Phú Hà. Trước khi gây ra án mạng, Nhung chưa từng có tiền án, tiền sự.

Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, khoảng 20h10 tối 26-9, tại đoạn đường Khu công nghiệp Phú Hà (thuộc phường Phong Châu, tỉnh Phú Thọ), Vũ Phương Nhung dùng dao nhọn đâm vợ là chị Cao Thị Yến (30 tuổi, ở xã Liên Minh) và anh Nguyễn Văn Nghĩa (37 tuổi, ở xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang). Hậu quả anh Nghĩa và chị Yến tử vong tại hiện trường.

Chưa dừng lại, Nhung tiếp tục chạy xe máy đến chỗ ở của anh Nguyễn Tiến Đạt (40 tuổi, quê xã Thanh Ba, đang tạm trú ở phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ) và dùng dao đâm anh Đạt.

Dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh, đã trực tiếp có mặt tại hiện trường vụ trọng án để kiểm tra, đánh giá tình hình, khẩn trương chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ tập trung điều tra, rà soát nghi phạm.

Trong vòng chưa đầy 2 giờ sau khi gây án, lực lượng công an đã bắt giữ Vũ Phương Nhung.

Ngay trong đêm qua, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn đã trực tiếp lấy lời khai Nhung và bước đầu xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình ái.

Hiện cơ quan chức năng Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: P.THẢO

Nguồn tin: tuoitre.vn