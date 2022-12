Nguy cơ hoả hoạn khi sử dụng thiết bị sưởi ấm mùa đông, dùng thế nào để an toàn?

Những vụ hoả hoạn do thiết bị sưởi ấm mùa đông xảy ra vào những ngày gần đây lại tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc thiếu hiểu biết trong việc “tránh rét” trong phòng một cách tuỳ tiện.

Những ngày qua, khi thời tiết chuyển lạnh, thiết bị sưởi ấm mùa đông lại bắt đầu “vào vụ”. Nhiều người dân mua sắm chăn điện, quạt sưởi mới phục vụ cho gia đình, nhưng cũng có nhiều gia đình mang thiết bị có sẵn trong nhà ra dùng. Tuy nhiên, việc không kiểm tra thiết bị, hoặc do để lâu ngày trong kho khi sử dụng không kiểm tra dẫn đến hở điện mà không hay, gây chập cháy bất cứ lúc nào không lường được.

Đèn sưởi nhà tắm, đó là thiết bị điện được “xét” dạng nguy hiểm nhất hiện nay, đây là thiết bị nhiều gia đình lắp đặt cùng với khi đưa công trình vào sử dụng, cho nên tuổi thọ đã giảm sút bởi hơi ẩm, hơi nước ngưng đọng khi bật dung có thể làm hư hại hoặc cháy, nổ.

Cẩn trọng với thiết bị sưởi ấm mùa Đông. Ảnh minh họa

Thông tin thêm về tình trạng này, Thượng tá Đỗ Anh Quyến, Phó trưởng CAQ Bắc Từ Liêm khuyến cáo, đèn sưởi nhà tắm và bình nóng lạnh sẽ dễ dẫn đến nguy hiểm tính mạng dây truyền bởi khi xảy ra sự cố phát hiện người thân bị bất tỉnh dưới sàn lại nghĩ bị cảm khi tiếp cận sơ cứu nhưng không biết để ngắt cầu dao thì người tiếp theo có thể tiếp tục gặp khôn lường. Do đó, người dân cẩn trọng cần phải ngắt cầu dao khi thấy người thân bất thường trong sàn nhà tắm.

Phân tích về hiểm hoạ thiết bị sưởi ấm mùa đông, chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH- CATP Hà Nội cho hay: “Đèn sưởi là vật phát nóng sinh nhiệt độ cao, có thể làm cháy các vật dụng để sát nó. Tại sao những thiết bị này hay gây cháy về ban đêm và vào mùa đông, bởi lẽ đây là thời điểm người sử dụng ngủ say, thiết bị hoạt động thời gian dài, xung quanh để đồ vật như chăn, màn, đệm sẽ gây ra cháy. Nhiều người do không chú ý khoảng cách giữa thiết bị và đồ vật dễ cháy, thậm chí kê hẳn lên đệm ở thời tiết lạnh cóng để dễ ngủ. Do đêm xuống, nguồn điện biến động theo biên độ mạnh, nếu thiết bị kém sẽ dẫn đến nổ bóng sinh nhiệt gây cháy”.

Hiện nay, ngoài bình nóng lạnh thì đèn sưởi buồng tắm hay quạt sưởi, chăn điện, túi chườm đã và đang được người dân sử dụng khá phổ biến. Tuy nhiên, nhiều thiết bị sau một năm không sử dụng, khi trời trở lạnh, người dân sử dụng đột ngột mà bỏ qua khâu kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng, những bộ phận hư hỏng không được thay mới sẽ dễ gây cháy nổ. Bên cạnh đó, việc trang bị thiết bị không rõ nguồn gốc, xuất xứ, kém chất lượng, cộng với người sử dụng lạm dụng nhưng không có kiến thức, kỹ năng về an toàn phòng cháy, đã dẫn đến những hậu quả khôn lường.

Ngoài ra những loại máy sưởi bức xạ hồng ngoại như quạt sưởi, đèn sưởi, lò sưởi thường ẩn chứa nguy cơ cháy nổ cao. Không nên để những thiết bị này gần trẻ nhỏ, người già vì tia hồng ngoại mang nhiệt tác động trực tiếp lên bề mặt da gây khô da, có nguy cơ gây bỏng. Khoảng cách tốt nhất khi đặt các máy sưởi này khoảng 1 - 2m và nên để chế độ quay với mục đích làm ấm phòng là chính, không nên chiếu sưởi trực tiếp vào người, không tốt cho sức khỏe.

Để hạn chế tối đa thiệt hại do cháy, nổ xảy ra, Giám đốc CATP Hà Nội chỉ đạo lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tăng cường các biện pháp, chủ động phòng ngừa cháy nổ đặc biệt từ những vật dụng, thiết bị điện trong gia đình như thiết bị sưởi ấm, sinh nhiệt, sấy đồ trong mùa đông.

Theo đó, Công an các quận, huyện, thị xã đã chủ động tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo, hướng dẫn nâng cao nhận thức cho người dân trong cách sử dụng điện. Đồng thời, khuyến cáo người dân các biện pháp an toàn khi sử dụng các thiết bị sưởi nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các nguy cơ xảy ra khi sử dụng các thiết bị sưởi ấm, sinh nhiệt.

Để sử dụng các thiết bị sưởi ấm, sinh nhiệt một cách an toàn, không để xảy ra sự cố trong mùa đông, Cảnh sát PCCC và CNCH- CATP Hà Nội lưu ý người dân khi mua các thiết bị sưởi cần tham khảo cách sử dụng, đọc hướng dẫn, lưu ý lại các điểm chính cần thiết là công suất, điện áp, mức nhiệt, khoảng cách đặt, vị trí đặt..., để có thể đảm bảo an toàn.

Do các thiết bị sưởi có tuổi thọ nhất định, nên phải kiểm tra kỹ lưỡng dây dẫn trước khi dùng. Tuyệt đối không cắm quạt sưởi vào ổ cắm vượt qua mức điện áp quy định dễ xảy ra cháy, nổ, hư hỏng thiết bị. Phổ biến các nguyên tắc hoạt động của thiết bị sưởi cho người trong nhà cùng biết.

Đặc biệt lưu ý không cắm quạt sưởi khi có trẻ ở nhà khi không có người lớn trong nom, quan sát. Nơi đặt quạt sưởi phải thoáng, không đặt gần chăn màn, quần áo, giấy tờ dễ cháy.

Phải đặt quạt sưởi ở địa hình đặt bằng phẳng, đặt vững vàng để quạt sưởi không bị đổ gây bỏng. Khoảng cách đặt tốt nhất là khoảng 1,5m. Tuyệt đối không đặt gần người, bởi luồng nóng tỏa ra không những làm khô da mà khi đặt gần có thể làm bỏng da, gây hại cho da nhất là trẻ em. Cùng với đó, thiết bị điện nên duy trì chế độ nghỉ ngơi là cần thiết, tránh bật trong thời gian dài sẽ có thể gây cháy, nổ.

Các yếu tố tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ trong những ngày mùa đông giá rét vẫn luôn tiềm ẩn phức tạp. Chính vì vậy, người dân cần phải luôn đề cao ý thức khi sử dụng thiết bị bị điện, nhất là các thiết bị sưởi ấm, sinh nhiệt, tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất và thường xuyên bảo trì, bão dưỡng theo quy định để phòng ngừa các sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.

Tác giả: An Dương (T/h)

Nguồn tin: vietq.vn