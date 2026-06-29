Người xưa nói: "Canh ba chớ tham dục", nửa vế sau rất quan trọng mà ít người làm được

“Canh ba chớ tham dục, nửa đêm chớ tham ăn” là lời răn dạy sâu sắc của người xưa, tưởng chừng đơn giản nhưng lại hàm chứa triết lý sống thâm sâu về việc giữ gìn sức khỏe, đạo đức và sự cân bằng trong cuộc đời. Trong nhịp sống hiện đại, khi con người ngày càng bị cuốn vào những nhu cầu vật chất và cảm xúc, câu nói này càng trở nên đáng suy ngẫm.

Canh ba chớ tham dục – Lời nhắc về việc tiết chế ham muốn và bảo vệ sinh lực

Trước hết, “canh ba chớ tham dục” nhắc nhở con người cần tiết chế ham muốn, đặc biệt là vào thời điểm đêm khuya – khi cơ thể và tinh thần đều cần được nghỉ ngơi. Theo quan niệm cổ truyền, canh ba rơi vào khoảng từ 23 giờ đến 1 giờ sáng, là lúc âm khí thịnh, dương khí suy. Đây là thời điểm gan bắt đầu quá trình thanh lọc, phục hồi năng lượng.

Nếu con người buông thả bản thân vào những dục vọng như hưởng lạc, suy nghĩ tiêu cực hoặc làm việc quá sức, không chỉ làm tổn hao sinh lực mà còn ảnh hưởng đến tinh thần và đạo đức. Người xưa tin rằng, việc không kiểm soát dục vọng vào ban đêm dễ dẫn đến sự suy yếu cả về thể chất lẫn ý chí, lâu dài làm hao tổn phúc khí.

Canh ba chớ tham dục – Lời nhắc về việc tiết chế ham muốn và bảo vệ sinh lực. Ảnh minh họa.

Tham dục không chỉ là bản năng mà còn là những ham muốn vật chất và cảm xúc cần kiểm soát

Không chỉ dừng lại ở ý nghĩa sinh lý, “tham dục” còn bao hàm những ham muốn về vật chất, danh vọng hay cảm xúc thái quá. Đêm khuya là lúc con người dễ trở nên cô đơn, suy nghĩ nhiều, từ đó nảy sinh những ham muốn không lành mạnh.

Nếu không biết kiềm chế, con người rất dễ đưa ra những quyết định sai lầm, gây ảnh hưởng đến tương lai. Vì vậy, lời dạy này không chỉ là khuyên về lối sống lành mạnh mà còn là cách để giữ tâm trí thanh tịnh, tránh xa những cám dỗ.

Nửa đêm chớ tham ăn – Cảnh báo về thói quen ăn uống gây hại cho sức khỏe

Bên cạnh đó, “nửa đêm chớ tham ăn” là lời cảnh báo về thói quen ăn uống không khoa học. Nửa đêm, hệ tiêu hóa hoạt động chậm lại, cơ thể không còn ở trạng thái sẵn sàng xử lý thức ăn như ban ngày.

Việc ăn khuya không chỉ khiến dạ dày phải làm việc quá tải mà còn dễ gây ra các bệnh như béo phì, rối loạn tiêu hóa, gan nhiễm mỡ và mất ngủ. Đặc biệt, thức ăn nhiều dầu mỡ hoặc đồ ngọt tiêu thụ vào ban đêm sẽ tích tụ năng lượng dư thừa, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính.

Ăn đêm ảnh hưởng trực tiếp đến giấc ngủ và chất lượng sống

Ngoài ra, ăn đêm còn ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Khi dạ dày phải hoạt động, cơ thể không thể hoàn toàn thư giãn, dẫn đến giấc ngủ chập chờn, không sâu.

Lâu dần, điều này khiến cơ thể mệt mỏi, suy giảm trí nhớ và năng suất làm việc. Người xưa tuy không có kiến thức khoa học hiện đại, nhưng qua kinh nghiệm sống lâu đời, họ đã nhận ra tác hại của việc ăn uống không đúng giờ giấc.

Ăn đêm ảnh hưởng trực tiếp đến giấc ngủ và chất lượng sống. Ảnh minh họa.

Ý nghĩa sâu xa – Bài học về sự điều độ và làm chủ bản thân

Xét ở góc độ rộng hơn, câu nói này còn mang ý nghĩa giáo dục con người về sự điều độ. Cuộc sống không phải là sự thỏa mãn mọi nhu cầu tức thời, mà là quá trình biết kiểm soát bản thân.

Việc kiềm chế dục vọng và ăn uống đúng cách giúp con người duy trì sức khỏe, tinh thần ổn định và hướng đến những giá trị bền vững hơn. Đây cũng là nền tảng của một lối sống cân bằng – điều mà xã hội hiện đại đang dần đánh mất.

Giá trị trong cuộc sống hiện đại – Càng xưa càng đúng

Trong thời đại ngày nay, khi công nghệ phát triển, nhiều người có thói quen thức khuya, ăn đêm và sống theo nhịp sinh hoạt đảo lộn. Điều này khiến lời dạy của người xưa càng trở nên có giá trị. Không ít người trẻ hiện nay gặp các vấn đề về sức khỏe như mất ngủ, căng thẳng, tăng cân… mà nguyên nhân phần lớn đến từ lối sống thiếu điều độ.

Nếu biết áp dụng lời khuyên “canh ba chớ tham dục, nửa đêm chớ tham ăn”, mỗi người có thể cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống của mình.

Kết luận – Tiết chế là chìa khóa của sức khỏe và bình an

Tóm lại, câu nói trên không chỉ là lời nhắc nhở về sinh hoạt hàng ngày mà còn là bài học sâu sắc về cách làm chủ bản thân. Giữ được sự tiết chế trong dục vọng và ăn uống hợp lý chính là chìa khóa để sống khỏe mạnh và an yên. Dù xã hội có thay đổi thế nào, những giá trị cốt lõi này vẫn luôn đúng, giúp con người hướng đến một cuộc sống hài hòa cả về thể chất lẫn tinh thần.

Tác giả: Trà My (t/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn