Người tình của chồng có bầu, “chính thất” phải cất công đi tìm, động viên xét nghiệm ADN thai nhi và cái kết có hậu

Xét nghiệm ADN xác định quan hệ huyết thống hiện có thể thực hiện được ngay khi em bé còn ở trong bụng mẹ. Có hai phương pháp thực hiện, đó là phương pháp xâm lấn và không xâm lấn. - Phương pháp xâm lấn là sử dụng mẫu nước ối hoặc tế bào nhau thai để phân tích. Pháp này phải có sự hỗ trợ của bác sĩ chuyên khoa nhằm đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro với thai nhi và người mang thai. Khi thực hiện phương pháp xâm lấn để lấy nước ối, người mẹ sẽ đối diện với nguy cơ như rò ối, nhiễm trùng tử cung, sinh non hay thậm chí là sảy thai. Do vậy, các chuyên gia khuyến cáo, khi thực hiện bất kể xét nghiệm nào xâm lấn vào bào thai cần phải có sự cân nhắc, tư vấn và thực hiện bởi bác sĩ chuyên khoa. Thai phụ mắc bệnh tim mạch không nên chọc ối. Những trường hợp khác, nếu chọc ối cần có thời gian nghỉ ngơi sau đó, không đi lại nhiều, tránh căng thẳng, không quan hệ tình dục trong khoảng 2 tuần đến 1 tháng sau. - Phương pháp không xâm lấn là sử dụng mẫu máu của người mẹ để phân tích. Lý do là vì khi mang thai, máu của mẹ có tồn tại ADN tự do của thai nhi, điều này giúp so sánh với với trình tự gen của người cha nghi vấn, từ đó giúp xác định có hay không mối quan hệ huyết thống giữa thai nhi và người cha nghi vấn. Với phương pháp này dù chi phí đắt đỏ hơn, thời gian phân tích lâu hơn nhưng sẽ đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé. Do vậy, các chuyên gia khuyến cáo, nếu phải thực hiện xét nghiệm ADN nên chọn phương pháp không xâm lấn.