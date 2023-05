Người phụ nữ "xấu nhất Việt Nam" U50 trẻ xinh, da trắng muốt, mặc đồ nhí nhảnh như thiếu nữ

Nghệ sĩ Vân Dung là một trong những nữ diễn viên hài đất Bắc được nhiều người biết đến. Bên cạnh vai Táo Y Tế trong Táo Quân, Vân Dung cũng thường xuyên tham gia nhiều bộ phim truyền hình và tiểu phẩm hài. Nữ nghệ sĩ không ngại làm xấu ngoại hình để gây tiếng cười cho khán giản. Có lẽ chính vì lý do này mà "Táo Y tế" thường xuyên bị nhiều người lầm tưởng về ngoại hình của cô.

Mới đây, nghệ sĩ Vân Dung đăng tải đoạn video ngắn ghi lại phát ngôn của cô trong một chương trình truyền hình, kèm theo đó là những hình ảnh ngoài đời của nữ danh hài. Trong đó, Vân Dung thổ lộ rằng: "Thường thường thì tất cả khán giả xem, bao giờ người ta cũng nói là 'Người đàn bà xấu nhất Việt Nam đó là Vân Dung".

Nghệ sĩ Vân Dung tự nhận cô bị nhiều người gọi tên "người đàn bà xấu nhất Việt Nam".

Dù bị chê bai ngoại hình thế nhưng nữ nghệ sĩ không hề buồn mà ngược lại cô còn thấy đó là điều tạo nên dấu ấn của mình. Và đặc biệt, ngoài đời, Vân Dung làm nhiều người trầm trồ bởi ngoại hình khác xa khi lên phim của mình. Ở độ tuổi 47, "Táo Y tế" vẫn giữ được ngoại hình rạng rỡ với làn da trắng mịn màng. Đặc biệt, nét trẻ trung nhí nhảnh của cô vẫn luôn toát lên bởi phong cách thời trang ấn tượng, "ăn gian" tuổi hiệu quả.

Trên màn ảnh, Vân Dung còn ít khi được diện trang phục thời thượng trên màn ảnh, ngoại trừ xiêm y ở Táo Quân. Cô thổ lộ: "Cuộc đời Vân Dung suốt mấy chục năm làm nghề chỉ có một đôi dép lê, một chiếc quần lụa, một cái áo bà ba và thêm một chiếc bao tải, lê la khắp 61 tỉnh thành Việt Nam".



Thế nhưng ngoài đời, cô ăn mặc rất thời trang với những kiểu váy đầm nữ tính, sang trọng.

Nữ danh hài thường chọn những trang phục tươi tắn, tôn lên làn da trắng sứ ở tuổi 47.

Làn da của cô như tỏa sáng trong những chiếc váy trắng

Nữ nghệ sĩ luôn có những sự lựa chọn khéo léo về màu sắc. Trong đó, màu xanh baby là một trong những lựa chọn lý tưởng giúp tôn lên làn da trắng và giúp cô trông trẻ hơn. Màu sắc này cũng không quá lòe loẹt nên vẫn toát lên nét sang trọng của quý cô U50.

Hay những kiểu váy hoa nổi bật cũng được "Táo Y tế" trưng dụng. Cô còn kết hợp cùng các item hàng hiệu, mang đến cho bản thân nét sang trọng, quý phái của một phụ nữ U50.

Trong những khoảnh khắc bình dị ngày thường, thời trang của nữ nghệ sĩ thường gắn với những chiếc váy suông với chất liệu co giãn, kết hợp cùng giày sneaker, mang đến cho cô nét năng động, trẻ trung hơn nhiều so với tuổi U50.

Cách mix & match chân váy jeans và áo phông cũng là một trong những cách "ăn gian tuổi" hiệu quả cho phụ nữ U50 mà các chị em có thể học hỏi từ Vân Dung.

Đặc biệt, khoảnh khắc diện bikini của Vân Dung cũng khiến ai nấy trầm trồ. Thân hình lụa là dù đã bước sang U50 của nữ nghệ sĩ được tôn lên trọn vẹn trong trang phục áo tắm.

Không chỉ làm bạn với những bộ áo tắm một mảnh kín đáo, "Táo Y tế" còn tự tin trưng diện những kiểu bikini cắt xẻ, khoe vòng eo quyến rũ.

Đặc biệt, cô cũng yêu thích những kiểu tóc nhí nhảnh, "cưa sừng làm nghé".

Kiểu tóc 2 bím kết hợp cùng những bộ váy trẻ trung càng giúp Vân Dung trông nhí nhảnh hơn.

“Cưa sừng làm nghé” với 3 nguyên tắc ăn mặc bất bại cho phụ nữ U50

Mặc quần áo cơ bản để cải thiện phong cách

Càng có tuổi thì chị em càng nên chú trọng trong phong cách ăn mặc, nếu quá đà trong việc phối đồ sẽ trông già nua xấu xí. Các kiểu trang phục cơ bản và có màu sắc trung tính vừa có tính linh hoạt, vừa dễ dàng kết hợp chắc chắn sẽ giúp chị em cải thiện phong cách đáng kể.

Các kiểu trang phục cơ bản như áo sơ mi, quần tây hay váy có màu sắc trung tính chắc chắn phải xuất hiện trong tủ đồ của hội chị em U50. Đây đều là những trang phục có thiết kế đơn giản, hơn nữa còn rất dễ phối đồ. Áo sơ mi + quần tây vừa trẻ vừa đẹp, hoặc thay bằng áo len, bên ngoài khoác áo blazer là chuẩn cho một bộ đồ trẻ trung, phong cách.

Phụ kiện làm nên chuyện

Đối với phụ nữ U50, những món đồ cơ bản là phổ biến nhất, nhưng muốn nổi bật hơn thì cũng có thể nhấn nhá bằng các chi tiết trên quần áo hoặc sử dụng phụ kiện. Tất nhiên không được quá cầu kì và sử dụng chúng cùng một lúc vì sẽ trông luộm thuộm, không đẹp một chút nào.

Sử dụng quần/váy cạp cao để tạo cảm giác cân đối

Không chỉ các chị em tuổi 20 có nhu cầu “khoe” dáng, mà phụ nữ U50 cũng thế. Nếu chị em tuổi tứ tuần muốn có tỷ lệ cơ thể đẹp hơn, sử dụng các kiểu quần/váy cạp cao sẽ phù hợp hơn cả. Điều này khiến dáng vóc của các chị em sẽ cân đối hơn, hơn nữa còn giúp tôn lên vòng hai đáng kể.

Sự kết hợp giữa áo sơ mi + quần cạp cao, hay áo sơ mi, áo len với chân váy sẽ giúp chị em có một thân hình cân đối hơn trông thấy.

Cách kết hợp thường thấy nhất là sử dụng thắt lưng làm phụ kiện giúp phân chia tỷ lệ cơ thể, đừng quên thao tác sơ - vin để tạo cảm giác gọn gàng.

Tác giả: Thùy Dương

Nguồn tin: phunuphapluat.nguoiduatin.vn