Người đàn ông tử vong bất thường tại bãi đất trống ven đường

Chiều 12/12, Công an TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) phối hợp làm rõ vụ một người đàn ông tử vong ở bãi đất trống trên địa bàn phường 3.

Lúc 12h15 cùng ngày, người dân di chuyển qua bãi đất trống cách cầu Võ Thị Sáu khoảng 100m, phát hiện người đàn ông nằm bất động dưới đất giữa trời nắng gắt nên đến kiểm tra, thấy đã tử vong nên báo cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ việc.

Nạn nhân được xác định là nam giới, khoảng 40 tuổi, đầu cạo trọc, không mặc áo, quần thun ngắn màu xanh và không có giấy tờ tuỳ thân. Hiện các cơ quan chức năng đang xác minh danh tính người xấu số để phục vụ công tác điều tra vụ việc.

Theo một số người dân gần hiện trường cho biết, sáng cùng ngày họ thấy người đàn ông đi lảng vảng xung quanh hiện trường cho đến khi phát hiện vụ việc.

Tác giả: V.Đức - N.Khang

Nguồn tin: cand.com.vn