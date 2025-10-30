Người đàn ông mặc áo xanh không giấy tờ tùy thân chết nổi trên sông

Ngày 29-10, Công an phường Cảnh Thụy (tỉnh Bắc Ninh) phát thông báo truy tìm tung tích nam giới tử vong trên sông Thương.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, người dân tổ dân phố Buồng Núi, phường Cảnh Thụy (tỉnh Bắc Ninh) phát hiện một thi thể nam giới nổi trên sông Thương và thông báo tới cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an phường Cảnh Thụy phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh) khẩn trương có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Nạn nhân là nam giới, khoảng 35 - 45 tuổi, cao khoảng 1 m 60. Khi phát hiện, nạn nhân mặc áo gió màu xanh da trời, áo cộc xanh, quần ngố màu xám đen, đeo thắt lưng da màu xanh, không có giấy tờ tùy thân. Qua xác minh ban đầu, vụ việc không có dấu hiệu hình sự.

Công an phường Cảnh Thụy đã phát thông báo truy tìm tung tích, đề nghị ai là người thân hoặc có thông tin liên quan đến nạn nhân liên hệ với Công an phường Cảnh Thụy (Bắc Ninh) để phối hợp xác minh, làm rõ.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người lao động