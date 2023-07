Người đàn ông đánh vợ tử vong vì nghi ngờ vợ hại mình

Ngày 30/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Ung (SN 1969, ngụ xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, vào khoảng 0h15 ngày 30/7, Công an xã Long Hưng A nhận được tin ông Trần Văn Ung đang đánh vợ - bà H.T.X. (52 tuổi), nên đến nhà để xử lý vụ việc.

Khi đến nơi, lực lượng công an thấy nhà ông Ung khóa cửa. Nhìn vào bên trong nhà, phát hiện ông Ung đang cầm thanh gỗ đứng cạnh bà X. nằm bất động, máu chảy nhiều ở vùng đầu và mặt. Lực lượng công an xã phá cửa, khống chế ông Ung đưa về trụ sở công an xã làm việc.

Trần Văn Ung tại cơ quan điều tra.



Người nhà đưa bà X. đến bệnh viện để cấp cứu, nhưng do vết thương nặng bà X. tử vong trên đường đến bệnh viện.

Qua làm việc, ông Trần Văn Ung khai nhận do nghi ngờ vợ ngoại tình và vợ muốn hại mình nên dùng khúc gỗ đánh vợ. Thông tin từ công an cho biết, ông Ung có tiền sử bệnh tâm thần, được đưa đi điều trị và ra viện năm 2020.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

