Người đàn ông bị ghe đè tử vong khi đang làm việc

Nạn nhân được xác định là ông L.B.A (SN 1977, ở xã Đất Mũi). Thông tin ban đầu, vào khoảng 7h sáng nay (2/2), ông L.B.A cùng một người bạn ghe tên H.V.L di chuyển đến bãi đất trống dưới dốc cầu Rạch Bào Nhỏ để tiến hành sửa chữa phương tiện. Do chiếc ghe bị thủng phía sau lái nên những người này đã kéo phần đuôi ghe lên cao, đồng thời dùng cây gỗ chống đỡ nhằm tạo khoảng trống để chui xuống vá lỗ thủng.

Hiện trường vụ tai nạn

Đến khoảng 9h sáng, trong lúc ông A. đang trực tiếp chui xuống dưới ghe để mài, vá lỗ thủng thì sự cố bất ngờ xảy ra. Dây bô bị đứt khiến phần lái ghe sập xuống, đè trực tiếp lên người nạn nhân. Ngay sau khi phát hiện sự việc, những người có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng tìm cách nâng chiếc ghe để giải cứu, nhưng ông A. đã tử vong tại hiện trường.

Lực lượng Công an xã Đất Mũi đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, xác minh nguyên nhân cụ thể dẫn đến vụ tai nạn thương tâm này.

Nhằm kịp thời chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân, UBND xã Đất Mũi cho biết, sẽ thành lập đoàn đến thăm hỏi, hỗ trợ và động viên thân nhân sớm vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống.

Tác giả: Trần Hiếu

Nguồn tin: Báo VOV