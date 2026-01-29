Người đàn ông 69 tuổi trôi dạt hơn 10 ngày trên Địa Trung Hải

Theo người phát ngôn của cơ quan cứu hộ hàng hải, người đàn ông rời cảng Gandia ở miền Đông Tây Ban Nha để đến thị trấn Guardamar del Segura, quãng đường khoảng 150 km, nhưng sau đó mất liên lạc. Một chiến dịch tìm kiếm với sự tham gia của nhiều tàu thuyền và máy bay đã được triển khai từ ngày 17/1, song không mang lại kết quả và phải kết thúc vào ngày 22/1, khi các thông báo kêu gọi hỗ trợ được gửi tới các tàu qua lại trong khu vực.

Khi hy vọng dần tắt, một máy bay của Cơ quan Bảo vệ Biên giới và Bờ biển châu Âu (Frontex) ngày 28/1 đã phát hiện chiếc thuyền buồm cùng một người đang ra hiệu cầu cứu, ở vị trí cách bờ biển Algeria khoảng 53 hải lý (98,2 km) về phía Đông Bắc thành phố Bejaia.

Ngay sau đó, tàu chở hàng “Thor Confidence” mang cờ Singapore đang ở gần khu vực đã tiếp cận và đưa người đàn ông lên tàu. Dự kiến con tàu sẽ đưa ông về thành phố cảng Algeciras, miền Nam Tây Ban Nha, vào ngày 30/1. Cơ quan cứu hộ cho biết người được cứu trong tình trạng sức khỏe tốt.

Lực lượng cứu hộ công bố trên mạng xã hội cho thấy hình ảnh chiếc thuyền buồm màu trắng nhỏ bé chòng chành trên mặt biển, được buộc vào thân tàu lớn.

Hiện vẫn chưa rõ vì sao con thuyền bị trôi dạt hàng trăm km khỏi lộ trình dự kiến, cũng như cách người đàn ông có thể sống sót suốt nhiều ngày trên biển.

Tác giả: Linh Tô

Nguồn tin: baotintuc.vn