Người dân Đà Nẵng tất tả chạy lũ trong đêm

Clip người dân Đà Nẵng chạy lũ trong đêm

Mưa lớn liên tiếp kéo dài trong nhiều giờ khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) bị ngập sâu, một số khu vực nước chảy rất xiết khiến người dân gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển.

Tại vùng “rốn lũ” đường Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu), nước lũ bủa vây toàn bộ khu dân cư, nhiều nơi nước ngập sâu từ 0,3 đến hơn 0,5m. Rút kinh nghiệm từ những đợt lũ trước, người dân đã kê cao đồ đạc, dọn dẹp chạy lũ ngay trong đêm.

Ông Nguyễn Đình Ánh (đường Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh Nam) cho biết, từ buổi chiều, thấy mưa lớn gia đình ông đã chủ động kê tất cả đồ đạc lên cao. “Đợt lũ giữa tháng 10 vừa qua khiến cho đồ đạc trong nhà hư hỏng rất nhiều. Gia đình tôi vừa mới dọn dẹp, ổn định lại tất cả thì hôm nay nước mưa tiếp tục tràn vào nhà, thật sự rất mệt mỏi”, ông Ánh nói.

Khuya cùng ngày, lực lượng công an phường Hòa Khánh Nam cùng nhiều đơn vị được bố trí để chốt chặn tại các tuyến đường bị ngập, hướng dẫn người dân lưu thông đảm bảo an toàn.

Đại diện lãnh đạo Công an phường Hòa Khánh Nam thông tin, đơn vị đã điều động cán bộ chiến sĩ có mặt ở những điểm nóng ngập lụt để hỗ trợ người dân sơ tán khi nước lũ dâng cao và kịp thời ứng cứu khi có sự cố xảy ra.

Dự báo, trong ngày 8-11 tại TP Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Sáng 8-11, trên fanpage Công đoàn ngành Giáo dục Đà Nẵng đăng thông tin cảnh báo về việc xuất hiện văn bản giả mạo của Sở cho học sinh nghỉ học trên mạng xã hội. Trong văn bản giả mạo này, thông báo cho học sinh toàn TP Đà Nẵng nghỉ học ngày 8-11 vì do mưa lớn và ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới… Đáng chú ý, văn bản này có dấu đỏ và người ký là bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng. Công văn thông báo của Sở GD-ĐT Đà Nẵng có số 3111 gửi các cơ sở giáo dục trong thành phố "về việc tiếp tục nghỉ học do mưa lớn và ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới". Công văn được ký ngày 7-11-2023. Tuy nhiên, công văn này đã được chỉnh sửa từ công văn 3111 trước đó của Sở GD-ĐT Đà Nẵng ban hành ngày 17-10-2023. Ông Trần Nguyễn Minh Thành, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng cho biết, bên cạnh việc thông tin cho trường học, fanpage Công đoàn ngành Giáo dục thành phố cũng đã đăng tin, nhắc nhở phụ huynh và học sinh cẩn trọng, chỉ tiếp nhận thông báo từ giáo viên chủ nhiệm. "Theo cập nhật, sáng nay tình hình ở các trường bình thường, không xảy ra xáo trộn lớn”, ông Thành thông tin. Trước tình hình mưa lớn, trong chiều 7-11, Sở GD-ĐT đã yêu cầu các đơn vị, trường học theo dõi tình hình, chủ động xử lý. Đồng thời giữ liên lạc thông suốt giữa Sở - Phòng/Trường - hiệu trưởng - giáo viên chủ nhiệm - phụ huynh học sinh. XUÂN QUỲNH

>> Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận trong đêm 8-11:

Xe cứu hộ cứu nạn được điều đến đường Mẹ Suốt để tham gia hỗ trợ người dân

Người dân chật vật đẩy xe qua dòng nước lũ chảy xiết

Nhiều người phải di tản sang nơi khác trong đêm để đảm bảo an toàn

Người dân kê đồ đạc lên cao để tránh lũ

Nhà ông Nguyễn Đình Ánh ngập trong biển nước

Lực lượng chức năng sử dụng phao cứu sinh giúp sơ tán dân đến nơi an toàn

Nhiều khu vực nước chảy rất xiết gây nguy hiểm cho người dân khi di chuyển

Hệ thống thoát nước bị tê liệt do lượng mưa quá lớn

Tuyến đường Mẹ Suốt bị phong tỏa do ngập sâu

