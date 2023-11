Người đàn bà vừa bán dâm, vừa bóc lột thân xác đồng hương

Ngày 17-11, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm và đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Vân (SN 1979, trú tại xã Vân Nội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) 8 năm tù về tội “Mua bán người”. Bị hại trong vụ án là Vũ Thị Minh T (SN 1982), trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội.

Theo cáo trạng, năm 2001, Phạm Thị Vân từ Việt Nam sang Trung Quốc sống lang thang và làm nghề bán dâm tại Quảng Tây, Trung Quốc dưới hình thức bán nước ở vỉa hè... Tháng 5-2002, Vân về Việt Nam và lấy chồng tên Lê Công Hoàng (SN 1978, trú tại xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội).

Phạm Thị Vân bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Tháng 12-2002, Vân đưa Hoàng sang Trung Quốc chơi và ở cùng tại thị trấn Đông Hưng. Tại đây, Vân tiếp tục đi bán dâm để kiếm tiền, còn Hoàng ở nhà lo cơm nước. Khoảng một tháng sau, cả hai quay trở lại Việt Nam sinh sống.

Do muốn có thêm thu thập nên Vân bảo Hoàng tìm phụ nữ để Vân đưa sang Trung Quốc đi bán dâm cùng Vân, tiền kiếm được cả hai cùng sử dụng. Do không quen biết ai nên Hoàng rủ bạn là Lương Minh Thiện (SN 1980; trú tại xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội) tìm phụ nữ để đưa sang Trung Quốc bán dâm, tiền bán dâm sẽ được chia cho Thiện cùng hưởng.

Cùng thời gian này, Thiện có quan hệ bạn bè thân thiết với chị Vũ Thị Minh T (bị hại trong vụ án) và thường xuyên đến nhà chị này chơi nên được bố mẹ cô bạn gái tin tưởng. Ngày 18-5-2003, Thiện hẹn Vân và Hoàng cùng đến nhà chị T để lừa đưa sang Trung Quốc.

Trước khi đi, Thiện dặn Vân và Hoàng là sẽ xin phép bố mẹ chị T đưa chị này lên thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh làm việc bán hàng nước cho Vân, không nói là đưa sang Trung Quốc. Khi đến nhà chị T, Thiện cùng Vân và Hoàng gặp và nói chuyện với các phụ huynh, rồi xin phép cho chị T làm công việc bán hàng cho Vân tại thị xã Móng Cái, mỗi tháng sẽ trả lương 700.000 đồng.

Ban đầu, bố mẹ cô gái không đồng ý nên Thiện cam kết sẽ đi cùng chị T. Còn Vân thì nói nếu chị T không làm được việc thì cho về luôn. Do thấy có Thiện là bạn của con gái đi cùng, nên bố mẹ chị T đồng ý.

Ngày 20-5-2003, Vân lên thị trấn Đông Anh bán chiếc nhẫn vàng được 600 nghìn đồng để sử dụng làm chi phí đưa chị T sang Trung Quốc. Sau đó, Vân cùng Hoàng và Thiện đón xe ô tô khách đưa chị này đến thị xã Móng Cái, rồi rủ chị T đi đò qua sông bên kia chơi (sang Trung Quốc).

Sang đến Trung Quốc, Vân dẫn Hoàng, Thiện và chị T đến nhà trọ nơi Vân ở tại thị trấn Đông Hưng và lo toàn bộ chi phí ăn, ở. Hoàng cùng Thiện ở lại Trung Quốc 5 ngày thì về Việt Nam. Thiện bảo chị T là về nhà có việc rồi quay lại đón cô gái.

Trước khi hai người này về, Vân còn dặn tìm thêm người đưa sang cho Vân. Với chị T, Vân nói là Hoàng và Thiện đã bán chị cho Vân lấy 2.000 Nhân dân tệ, cộng với 2.000 Nhân dân tệ tiền chi phí đưa sang Trung Quốc. Do vậy, Vân buộc chị T phải đi bán dâm để Vân thu tiền, khi đủ 4.000 Nhân dân tệ thì cho chị T hồi hương.

Chị T không đồng ý và bị Vân đánh, nhốt trong phòng hơn 10 ngày nên buộc phải chấp nhận bán dâm. Hàng ngày, Vân dẫn chị T đi bán dâm ở nhiều nhà nghỉ khác nhau và thu tiền.

Về phía gia đình chị T, khi thấy Hoàng và Thiện về nhà nhưng không có chị T nên bố mẹ chị này gặp và yêu cầu các đối tượng đưa con gái về trả cho mình. Do sợ sự việc bị lộ nên Hoàng và Thiện quay trở lại Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch tìm được Vân và chị T tại nhà trọ để đưa chị này về nước, nhưng do trời mưa to nên phải ngủ lại nhà trọ do Vân thuê.

Sáng hôm sau, khi Hoàng và Thiện ngủ dậy thì Vân đã đưa chị T đi khỏi nhà trọ. dọa Hoàng và Thiện nếu không quay về Việt Nam sẽ bị Cảnh sát Trung Quốc bắt vì không có giấy tờ tùy thân nên cả hai quay về Việt Nam, không đi tìm chị T nữa.

Sau khi đi bán dâm được khoảng 15 ngày, chị T bảo Vân đã thu đủ tiền, yêu cầu được đưa về Việt Nam nhưng Vân không đồng ý. Do đó, chị T đã bỏ trốn vào trụ sở Công an thị trấn Đông Hưng, Trung Quốc trình báo.

Ngày 20-7-2003, chị T được trao trả về Việt Nam và đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Anh tố giác hành vi của Vân, Hoàng và Thiện.

Ngày 11-9-2003, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Anh đã Quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Lê Công Hoàng, Lương Minh Thiện và Phạm Thị Vân về tội “Mua bán phụ nữ”, theo quy định tại Điều 119 - Bộ luật Hình sự năm 1999.

Do Phạm Thị Vân bỏ trốn nên bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Anh truy nã, chuyển vụ án đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội để điều tra theo thẩm quyền. Ngày 6-4-2004, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội kết luận điều tra vụ án và quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với bị can Phạm Thị Vân.

Ngày 11-6-2004, TAND Hà Nội đã xét xử vụ án, tuyên phạt bị cáo Lê Công Hoàng 6 năm tù và bị cáo Lương Minh Thiện 5 năm tù cùng về tội “Mua bán phụ nữ”.

Ngày 9-6-2023, Phạm Thị Vân bị Công an phường Gia Thuy, quận Long Biên, Hà Nội bắt theo Quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội.

