Nghệ An: Vẻ đẹp cuốn hút của cầu Lạch Quèn bắc qua cửa biển

Cầu Lạch Quèn trong khung cảnh bình yên, nên thơ khi chiều về bên làng biển ở xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Cầu Lạch Quèn có chiều cao tĩnh không lớn để đảm bảo cho việc ra khơi, vào lạch của tàu thuyền có quy mô và tải trọng lớn. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Dưới chân cầu Lạch Quèn là những âu thuyền, nơi ngư dân cho tàu thuyền cập bến bãi để bán hải sản, hoặc neo đậu tránh trú bão, nghỉ trăng, dọn sửa ngư lưới cụ… (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Đầu cầu bờ Bắc của Lạch Quèn tạo thành một vòng cung bán kính rất rộng, ôm trọn mỏm núi trồng bạch đàn, tạo nên khung cảnh hài hòa, mát mẻ. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Cầu Lạch Quèn tạo nên điểm nhấn và sự kỳ vĩ trong khung cảnh núi non, sông nước, làng biển hữu tình, nên thơ. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Bắc qua cửa biển Lạch Quèn, cầu Lạch Quèn thực hiện sứ mệnh thúc đẩy giao thông, giao thương, kinh tế, du lịch tại các địa phương mà tuyến đường ven biển Nghi Sơn - Cửa Lò chạy qua. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Cầu Lạch Quèn đã tạo điểm nhấn giúp các làng biển mang dáng dấp đô thị ven sông Mai Giang đổi mới, hiện đại, năng động với tiềm năng kinh tế biển. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Cầu Lạch Quèn và Dự án đường ven biển Nghi Sơn - Cửa Lò được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Nghệ An và kết nối giao thông giữa các tỉnh ven biển Bắc Trung bộ. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Toàn cảnh đường dẫn và cầu Lạch Quèn nhìn từ bờ Nam (xã Quỳnh Thuận cũ). (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Khung cảnh hài hòa giữa cầu Lạch Quèn, những âu thuyền của ngư dân nơi cửa biển và dải núi Mành Sơn kỳ vĩ kết hợp với nét uốn lượn của luồng tuyến ra, vào lạch, tạo nên vẻ đẹp cuốn hút, thơ mộng. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Cầu Lạch Quèn có chiều cao tĩnh không lớn để đảm bảo cho việc ra khơi, vào lạch của tàu thuyền có quy mô và tải trọng lớn. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Tác giả: Xuân Tiến
Nguồn tin: vietnamplus.vn