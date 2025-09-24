Nghệ An: Triệt phá ổ nhóm tội phạm mua bán trái phép ma túy trên không gian mạng

Các đối tượng bị bắt giữ. (Nguồn: Công an tỉnh Nghệ An)

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã chủ trì phối hợp phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm tội phạm lợi dụng không gian mạng để hoạt động mua bán trái phép chất ma túy tại phường Thành Vinh (Nghệ An) bắt giữ 4 đối tượng.

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 23/9/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp với Công an phường Thành Vinh tiến hành đột kích vào số nhà 137, ngõ 4 đường Đào Tấn (thuộc phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) phát hiện bắt quả tang Nguyễn Hồng Quân (sinh năm 2006, trú xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) và các đồng phạm gồm: Nguyễn Quốc Anh (sinh năm 2006, trú xã Kim Liên); Nguyễn Đình Sơn (sinh năm 2005) và Nguyễn Văn Lương (sinh năm 2006) đều trú tại xã Đại Huệ (tỉnh Nghệ An) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 2kg ma túy tổng hợp dạng cỏ Tobaco, 5 điện thoại di động, 1 cân điện tử, 2 xe máy.

Tang vật 02kg ma túy dạng cỏ Tobaco. (Nguồn: Công an tỉnh Nghệ An)

Thủ đoạn của các đối tượng là lập tài khoản ảo trên mạng xã hội Facebook để quảng cáo, chào bán chất ma túy; sử dụng ứng dụng Messenger để làm kênh liên lạc; sử dụng cùng lúc nhiều tài khoản ngân hàng để nhận chuyển khoản tiền mua bán ma túy.

Các đối tượng đã sử dụng dịch vụ ship COD và dịch vụ shiper, phương tiện xe buýt, xe khách để vận chuyển, giao nhận ma túy.

Hằng ngày, các đối tượng luân phiên, chia khu vực để trực tiếp thực hiện các giao dịch bán ma túy theo dạng shiper.

Vụ việc đang được Cơ quan Công an tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật./.

Tác giả: Bích Huệ

Nguồn tin: vietnamplus.vn