Nghệ An tham gia Hội nghị kết nối địa phương Việt Nam – Hàn Quốc

Tham dự Hội nghị có đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc; lãnh đạo các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Tây Ninh, cùng Uỷ ban hợp tác kinh tế Hàn – Việt, các doanh nghiệp, hiệp hội kinh tế của Hàn Quốc.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An tham dự hội nghị có đồng chí Phùng Thành Vinh – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh lãnh đạo các Sở: Ngoại vụ, Công thương, Nông nghiệp và Môi trường, Ban quản lý Khu Kinh tế Đông Nam.

Các đại biểu dự hội nghị

“Hội nghị kết nối địa phương Việt Nam – Hàn Quốc” nằm trong khuôn khổ Chương trình quảng bá địa phương tại Hàn Quốc và Trung Quốc năm 2025 do Bộ Ngoại giao tổ chức với trọng tâm tăng cường giao lưu, thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và các đối tác Hàn Quốc, Trung Quốc trên các lĩnh vực như thương mại - đầu tư, nông nghiệp, khoa học công nghệ, du lịch, văn hoá.

Hội nghị kết nối địa phương Việt Nam – Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc đạt được nhiều tiến triển quan trọng, hai bên đã nâng cấp quan hệ lên “Đối tác chiến lược toàn diện” nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 12/2022.

Thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và Hàn Quốc khá sôi nổi. Tỉnh Nghệ An đã thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với một số địa phương Hàn Quốc như tỉnh Gyeonggi, thành phố Gwangju; thường xuyên thúc đẩy hợp tác với Đại sứ quán Hàn Quốc, các tổ chức KCCI, Kocham, Kostra, Koica tại Hà Nội, qua đó, các đoạt động giao lưu nhân dân, giáo dục, y tế, văn hóa, thương mại và đầu tư ngày càng được mở rộng trên nhiều lĩnh vực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh nhấn mạnh Nghệ An là tỉnh có vị trí chiến lược ở khu vực Bắc Trung Bộ, có nhiều tiềm năng về công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại, dịch vụ và du lịch. Những năm qua, tỉnh đã thu hút được một số doanh nghiệp Hàn Quốc đến tìm hiểu và đầu tư, nhất là trong lĩnh vực dệt may, linh kiện điện tử, giáo dục và du lịch.

Về đầu tư FDI, Nghệ An thu hút được 23 dự án của doanh nghiệp Hàn Quốc với tổng vốn đầu tư gần 190 triệu USD. Về hợp tác ODA và đào tạo nhân lực, dự án Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc tại thành phố Vinh là biểu tượng hợp tác thành công, với tổng vốn hơn 13 triệu USD đã đào tạo hàng nghìn lao động chất lượng cao, phục vụ doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc. Đặc biệt, trong xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc (từ năm 2021 đến nay Nghệ An có 5.956 lao động xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc theo Chương trình đi làm việc theo hợp đồng lao động). Hiện nay, Nghệ An đang phối hợp Koica chuẩn bị dự án mới hỗ trợ đào tạo nghề và tạo việc làm cho thanh niên.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cam kết sẽ tạo môi trường đầu tư an toàn, minh bạch, thuận lợi nhất để doanh nghiệp Hàn Quốc gắn bó lâu dài, phát triển bền vững. Đồng thời bày tỏ mong muốn Chính phủ, các cơ quan hữu quan và cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục quan tâm, hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Nghệ An trên nhiều lĩnh vực.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao quà lưu niệm

Hội nghị đã diễn ra trong không khí cởi mở, thẳng thắn. Đại diện các địa phương của Việt Nam đã giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, đồng thời nêu bật nhu cầu hợp tác với các đối tác Hàn Quốc trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ và giao lưu nhân dân. Tại Hội nghị cũng đã được nghe các phát biểu của đại diện Công ty Luật Bae, Kim& Lee, Uỷ ban hợp tác kinh tế Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm, định hướng hợp tác và trao đổi cơ hội đầu tư với phía Việt Nam.

Việc Nghệ An tham gia Hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác với Hàn Quốc – một trong những đối tác kinh tế, đầu tư, thương mại hàng đầu của Việt Nam hiện nay. Đây cũng là dịp để Nghệ An trực tiếp quảng bá hình ảnh, môi trường đầu tư, giới thiệu tiềm năng, lợi thế của tỉnh tới bạn bè quốc tế, qua đó mở ra nhiều cơ hội hợp tác thực chất, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Các đại biểu tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm

Sự kiện góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc nói chung, đồng thời tạo thêm động lực để Nghệ An đẩy mạnh hội nhập quốc tế, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Tác giả: Phan Tú

Nguồn tin: nghean.gov.vn