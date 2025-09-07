Nghệ An: Suối chuyển màu đỏ, chính quyền vào cuộc xác minh

Theo phản ánh của người dân xã Châu Hồng, tỉnh Nghệ An, những ngày qua thời tiết nắng ráo, không hề có mưa.

Tuy nhiên, từ tối và sáng 6/9, nước suối Nậm Huống chảy qua địa bàn bất ngờ đổi sang màu đỏ quạch, không rõ nguyên nhân, khiến nhiều người dân hoang mang, lo ngại về nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Dòng suối Nậm Huống đoạn chảy qua xã Châu Hồng (Nghệ An) xuất hiện màu đỏ từ đêm và sáng 6/9. Ảnh: CSCC

Người dân cho biết thêm, dòng nước đục này chảy theo suối Nậm Huống rồi hòa vào sông Dinh, khiến cả đoạn sông trở nên đục ngầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước sinh hoạt và sản xuất của bà con.

Chiều cùng ngày, ông Cao Thế Bảo, Chủ tịch UBND xã Châu Hồng, xác nhận sự việc, đồng thời cho biết, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, chính quyền địa phương đã phối hợp với Công an xã thành lập tổ kiểm tra, tiến hành rà soát dọc tuyến suối.

Kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy nguồn nước đỏ xuất phát từ khu vực suối Bắc, gần mỏ khai thác khoáng sản của Công ty Hà An.

“Trong quá trình làm việc, phía doanh nghiệp thừa nhận sự cố xảy ra do sục rửa bể chứa và đường ống tại khu vực mỏ, khiến nước thải chảy ra môi trường”, ông Bảo cho hay. Cũng theo ông bảo, hiện chính quyền xã đã lập biên bản vụ việc và báo cáo cấp trên để có biện pháp xử lý.

Trước đó, tháng 7/2024, nước suối Nậm Huống cũng bất ngờ chuyển sang màu vàng đục, kéo theo hiện tượng cá chết hàng loạt dọc hai bờ suối.

Trước đó, tháng 7/2024, nước suối Nậm Huống cũng bất ngờ chuyển sang màu vàng đục, kéo theo hiện tượng cá chết hàng loạt dọc hai bờ suối. Ảnh: HN

Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An sau đó kiểm tra, lấy mẫu phân tích tại bể chứa chất thải, điểm khu vực hang ngầm thải ra suối của một doanh nghiệp khai thác quặng thiếc trên địa bàn cho thấy có 5/8 thông số vượt quy chuẩn gồm amoni vượt 1,71 lần, asen vượt 5,4 lần, cadimi vượt 18,56 lần, mangan vượt 23,7 lần, sắt vượt 16,34 lần.

Tác giả: Bắc Vũ

Nguồn tin: daidoanket.vn