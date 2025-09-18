Nghệ An: Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh

Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Thống nhất nhận thức, khơi dậy khí thế mới

Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã thành công tốt đẹp, mở ra một giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Chủ đề Đại hội “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên, góp phần xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước” là lời hiệu triệu mạnh mẽ gửi tới toàn thể cán bộ, đảng viên.

Việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết được coi là khâu then chốt để thống nhất nhận thức, tạo khí thế, khơi dậy quyết tâm chính trị, biến các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội đã đề ra thành hành động cụ thể, sát thực tiễn.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh nhấn mạnh: “Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ I là kết tinh trí tuệ, ý chí, khát vọng đổi mới và phát triển của toàn Đảng bộ. Quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện Nghị quyết chính là khâu then chốt để biến những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đại hội thành hiện thực sinh động trong cuộc sống”.

Đồng chí đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ nội dung nghị quyết, đồng thời cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động sát hợp với đặc thù cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, cần làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức viết thu hoạch trực tuyến nghiêm túc, chất lượng, gắn với phát động và triển khai các phong trào thi đua sôi nổi, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết.

Làm rõ những nội dung cốt lõi và nhiệm vụ trọng tâm

Tại Hội nghị, đại diện Thường trực Đảng ủy đã trực tiếp quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội. Trong đó, nhấn mạnh kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm để làm nền tảng cho chặng đường mới.

Các đại biểu được phân tích sâu về chủ đề, phương châm hành động, các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá và nhóm giải pháp lớn trong nhiệm kỳ 2025 – 2030. Điểm nhấn là việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh, trách nhiệm, gương mẫu; tăng cường kỷ luật, kỷ cương đi đôi với đổi mới, sáng tạo, hiệu quả.

Đặc biệt, Thường trực Đảng ủy đã triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới – một yêu cầu then chốt để củng cố nền tảng tổ chức đảng vững mạnh từ cơ sở.

Cũng tại hội nghị, TS. Đào Văn Thành – Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu, Văn phòng Trung ương Đảng đã trao đổi chuyên đề về chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng. Ông nhấn mạnh yêu cầu đặt ra hiện nay là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác lãnh đạo, điều hành, quản lý, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tính công khai, minh bạch, phục vụ tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao.

Cụ thể hóa Nghị quyết vào thực tiễn

Phát biểu bế mạc, đồng chí Phạm Trọng Hoàng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đã định hướng một số nội dung trọng tâm để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn hoạt động.

Theo đó, các cấp ủy cần chủ động xây dựng chương trình hành động và kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết với sự đổi mới rõ nét: Phân công nhiệm vụ cụ thể, xác định lộ trình, mốc thời gian và giải pháp phù hợp; bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất từ chủ trương đến hành động.

Mỗi cơ sở đảng cần sớm bổ sung, hoàn thiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của cấp mình, trong đó tập trung cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá mà Đại hội đã xác định. Đồng thời, gắn việc triển khai nghị quyết với nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhất là trong công tác chuyển đổi số.

Đồng chí nhấn mạnh: “Cần tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động, phát huy trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong triển khai hoạt động chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần đổi mới phương thức làm việc chuyên nghiệp, khoa học, hiệu quả”.

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ I đã khép lại với tinh thần thống nhất cao, khí thế sôi nổi, quyết tâm mạnh mẽ. Đây không chỉ là dịp để toàn Đảng bộ nhìn nhận, thấu hiểu những định hướng lớn mà còn là bước khởi đầu quan trọng, tạo đà triển khai thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của nhiệm kỳ mới.

Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới”, cùng sự chủ động, quyết liệt của các cấp ủy, sự gương mẫu, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, tin tưởng rằng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2025 – 2030 sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống, trở thành động lực thúc đẩy toàn Đảng bộ vươn lên, góp phần cùng cả hệ thống chính trị xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước.

Tác giả: Văn Thanh

Nguồn tin: thanhtra.com.vn