Nghệ An nóng gần 40 độ C

Trưa 22/3, thời tiết tại Nghệ An tiếp tục nắng nóng. Đây là ngày thứ hai liên tiếp nắng nóng trên diện rộng xảy ra ở Nghệ An khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn.

Theo ghi nhận, từ 11h đến 13h, trên các tuyến phố ở TP Vinh vắng bóng người qua lại do nắng nóng đỉnh điểm. Người dân ra đường đều đeo kính râm, mặc quần áo chống nắng. Nhiệt độ cao, độ ẩm thấp khiến người dân cảm thấy oi bức và mệt mỏi trong đợt nắng nóng gay gắt.

Ở một số huyện miền núi như Tương Dương, Con Cuông, Quỳ Hợp…, người dân đo được nhiệt độ ngoài trời phổ biến từ 37ºC đến 40ºC.

Lãnh đạo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ cho biết mức nhiệt đo được vào 13h hôm nay phổ biến 35,5-37,5 độ C. Riêng Tương Dương cao nhất 37,8 độ C.

“Trong tuần qua, nền nhiệt cao nhất đạt 39,3 độ C tại huyện Tương Dương hôm 21/3. Dự báo đợt nắng nóng kéo dài hai ngày tới ở mức nhiệt trên 38 độ C, sau đó hạ nhiệt”, vị đại diện Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ nói và cho biết mức nhiệt người dân đo được ngoài trời và tại các trạm sẽ chênh lệch 1-2 độ C.

Tại Hà Tĩnh, người dân cũng cảm nhận được sự oi bức của nền nhiệt tăng cao vài ngày qua.

