Nghệ An long trọng kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa

Tham dự buổi lễ có ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An; bà Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An; cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương và đông đảo Nhân dân, du khách thập phương.

Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ sinh năm Quý Dậu (1753). Tổ tiên của Hoàng đế vốn là người họ Hồ, quê ở Hưng Nguyên, Nghệ An, sau khi vào Bình Định đổi sang họ Nguyễn.

Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ là một thiên tài về quân sự của đất nước ta với những chiến công vang dội ở Quy Nhơn, Phú Xuân, đánh đổ chúa Nguyễn ở Đàng Trong, Chúa Trịnh ở Đàng ngoài, tiêu diệt 5 vạn tên xâm lược tại Rạch Gầm - Xoài Mút (Mỹ Tho).

Đỉnh cao là chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa lịch sử, đánh tan 29 vạn quân Thanh, giải phóng Kinh thành Thăng Long, làm nên chiến thắng vang dội trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta.

Cách đây 237 năm, trước nguy cơ xâm lược của 29 vạn quân Thanh do Tôn Sĩ Nghị chỉ huy kéo sang nước ta theo lời cầu viện của vua Lê Chiêu Thống, dân tộc đứng trước thử thách nghiêm trọng. Cuối năm 1788, quân Thanh chiếm Kinh thành Thăng Long và kiểm soát nhiều vùng rộng lớn ở Bắc Hà.

Toàn cảnh buổi lễ

Nhận tin cấp báo, ngày 25.11 năm Mậu Thân (22.12.1788), Nguyễn Huệ làm lễ lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu Quang Trung và lập tức hạ lệnh xuất quân.

Đích thân Hoàng đế Quang Trung chỉ huy đại binh cả thủy lẫn bộ, hành quân thần tốc ra Bắc. Khi đến Nghệ An ngày 29.12.1788, ông tuyển thêm quân, luyện tập cấp tốc và nhanh chóng bổ sung hơn một vạn binh sĩ tinh nhuệ trước khi tiến ra Thăng Long.

Đêm Giao thừa Tết Kỷ Dậu 1789, từ Tam Điệp, ba đạo quân Tây Sơn đồng loạt xuất phát. Mũi chủ lực do Hoàng đế Quang Trung trực tiếp chỉ huy tiến công đồn Ngọc Hồi, cứ điểm then chốt phía Nam Thăng Long.

Đại biểu thắp hương tại Đền thờ Hoàng đế Quang Trung trên núi Dũng Quyết

Đô đốc Long bất ngờ đánh chiếm đồn Đống Đa rồi thọc sâu vào đại bản doanh của Tôn Sĩ Nghị. Trước đó, các đạo thủy binh do đô đốc Lộc và đô đốc Thuyết chỉ huy từ Biện Sơn vượt biển đánh vào Hải Dương, chặn đường rút lui của quân Thanh.

Với nghệ thuật quân sự tài tình, thế trận linh hoạt và khí thế tiến công thần tốc, chỉ trong 5 ngày đêm, toàn bộ hệ thống phòng thủ của quân Thanh bị đập tan.

Sáng mồng 5 Tết Kỷ Dậu, hai trận Ngọc Hồi – Đống Đa giành thắng lợi vang dội, quyết định cuộc đại phá quân Thanh. Trưa cùng ngày (30.1.1789), Hoàng đế Quang Trung cưỡi voi chiến tiến vào Thăng Long giữa niềm hân hoan của muôn dân.

Tiết mục tái hiện khí thế xuất quân thần tốc của nghĩa quân Tây Sơn trong mùa xuân Kỷ Dậu 1789

Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa là biểu tượng sáng ngời của ý chí độc lập, tinh thần đại đoàn kết và tài thao lược quân sự kiệt xuất của Hoàng đế Quang Trung.

Sau đại thắng, ông thực hiện nhiều chính sách canh tân, củng cố chính quyền, phát triển kinh tế, chú trọng giáo dục, trọng dụng nhân tài và thực thi đường lối bang giao khéo léo với nhà Thanh nhằm giữ vững hòa bình lâu dài.

Với tầm nhìn chiến lược, Hoàng đế Quang Trung đã chọn vùng đất Yên Trường – Vĩnh Yên, nơi có Rú Quyết và Miêu Sơn (nay là núi Dũng Quyết, Nghệ An) để xây dựng kinh đô Phượng Hoàng Trung Đô, minh chứng cho khát vọng kiến thiết đất nước phồn vinh.

Phát huy đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, hằng năm vào mồng 5 Tết Nguyên đán, tại Đền thờ Hoàng đế Quang Trung đều tổ chức lễ kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa, nhằm ôn lại công lao to lớn của người anh hùng áo vải Quang Trung – Nguyễn Huệ, vị hoàng đế đã bảo vệ nền độc lập, tự do của dân tộc.

Trong không khí linh thiêng đầu xuân, các đại biểu thành kính dâng hương, tưởng niệm và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với vị anh hùng dân tộc.

Lễ kỷ niệm không chỉ là dịp giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp niềm tự hào dân tộc mà còn hun đúc ý chí, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với hào khí Ngọc Hồi – Đống Đa.

