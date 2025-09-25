Nghệ An: Lời cầu cứu của người đàn ông bị cắt bỏ cả 2 tay vì điện giật khi đang làm thuê

Anh Toàn bật khóc khi tỉnh dậy với đôi tay bị cắt cụt, băng kín.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào sáng 5/9, anh Bùi Văn Toàn (31 tuổi, trú xóm Phú Thành, xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An) đi sửa nhà thuê cho một người dân trong làng. Khi đưa thang lên mái tôn thì không may chiếc thang vướng vào dây điện phía trên khiến anh Toàn bị điện giật bất tỉnh, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng.

Anh Toàn đang điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác trong tình trạng bỏng độ II, III. IV, V.

Anh Toàn bị bỏng nặng tứ chi, nặng nhất là 2 tay. Vì vết thương quá nặng, anh được chuyển ra Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác điều trị. Sau 4 ngày theo dõi, nhận thấy đôi tay bị bỏng nặng, không còn cơ hội phục hồi, anh Toàn được chỉ định tháo bỏ cả 2 khớp tay.

Chị Hoa chăm sóc cho chồng ở viện, 4 đứa con nhỏ gửi 2 bên nội ngoại nhờ trông coi.

Tỉnh dậy khi 2 tay không còn, đoạn còn lại đang bị bó kín bằng những lớp băng trắng xóa, anh Toàn nhìn vợ rồi bật khóc như đứa trẻ.

"Giờ tay không còn, tôi biết phải làm sao đây. Đàn con còn quá nhỏ, vợ sức khỏe yếu, đau đầu thường xuyên, sao gánh vác được.

Giờ tôi chỉ mong vết thương chóng lành, sức khỏe hồi phục để về nhà cho vợ con bớt khổ", anh Toàn thở dài.

Hình ảnh cả gia đình anh Toàn khi anh chưa gặp nạn.

Ông Bùi Ngọc Minh - Trưởng xóm Phú Thành, xã Hải Châu cho biết, vợ chồng anh Toàn còn trẻ nhưng đã 4 đứa con (2 trai, 2 gái), lớn nhất mới 11 tuổi, nhỏ nhất mới lên 5. Ngoài 2 sào ruộng, ai thuê phụ hồ, sửa nhà cửa, cấy, gặt lúa… hai vợ chồng đều nhận làm để có tiền trang trải sinh hoạt và chăm lo cho đàn con. Đông con nên cuộc sống cũng rất vất vả.

"Từ ngày anh Toàn gặp nạn, cuộc sống gia đình càng thêm khó khăn. Hiện anh Toàn đang được vợ chăm sóc ngoài Hà Nội, nghe nói thời gian điều trị còn rất lâu dài. Ở nhà 4 đứa con gửi nhờ hai bên nội ngoại chăm sóc.

Rát mong các mạnh thường quân giúp đỡ để anh Toàn có thêm chi phí điều trị, sớm phục hồi sức khoẻ để về nhà ổn định cuộc sống", ông Minh chia sẻ.

Từ một người đàn ông trụ cột của gia đình, giờ đôi tay không còn, anh Toàn thấy bất lực, lo cho vợ, thương đàn con.

Chị Phạm Thị Hoa (28 tuổi, vợ anh Toàn) vốn mắc bệnh tiền đình nhiều năm, sức khỏe yếu nhưng vẫn cố gắng để động viên, chăm lo cho chồng. Những lúc mệt quá, chị Hoa lại gục người vào thành giường bệnh nghỉ ngơi. Lo lắng cho chồng, con, áp lực đè nặng khiến khuôn mặt chị lúc nào cũng bơ phờ, mệt mỏi.

Chị Hoa cho biết, ngày chồng gặp nạn không có tiền chạy chữa, may mắn nhờ cộng động mạng chia sẻ, giúp đỡ được một số tiền để điều trị. Thời gian sắp tới, chị không biết xoay xở thế nào khi chồng tàn tật, mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào người thân, 4 đứa con thơ đang tuổi học hành.

Chị Hoa lo lắng khi chặng đường dài đầy khó khăn phía trước không biết xoay xở thế nào để làm chỗ dựa cho chồng con.

"Bác sĩ nói tùy thuộc vào vết thương, nếu vết thương lành thì 2 đến 3 tháng nữa chồng tôi sẽ phục hồi sức khỏe nhưng cũng có thể là lâu hơn. Từ ngày chồng gặp nạn, chi phí điều trị cũng như sinh hoạt phụ thuộc vào số tiền của các nhà hảo tâm quyên góp, ủng hộ.

Thời gian điều trị của chồng còn lâu dài, chi phí tốn kém, một mình tôi giờ gánh nặng hai vai. Giờ chỉ mong anh ấy sớm hồi phục để về nhà với đàn con nheo nhóc", chị Hoa thở dài.

Mọi giúp đỡ cho gia đình anh Toàn xin gửi về địa chỉ: xóm Phú Thành, xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An. Số tài khoản chị Phạm Thị Hoa: 1027731691, ngân hàng Vietcombank. ĐT: 0385392932

Tác giả: Nhã Hoàng

Nguồn tin: phunuvietnam.vn