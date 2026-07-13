Nghệ An: Lãnh đạo chịu trách nhiệm nếu cấp dưới thường xuyên vi phạm ATGT

Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An sáng nay 13/7 cho hay, cơ quan này vừa phát đi văn bản về việc tăng cường chấp hành các quy định về trật tự ATGT đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Chính quyền sở tại cho hay tại địa phương hiện vẫn tồn tại tình trạng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, nhất là tại khu vực trụ sở cơ quan, trường học, bệnh viện, các tuyến đường đô thị. Những vi phạm này gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, hình ảnh của cơ quan nhà nước.

Để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các xã, phường tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm tra việc chấp hành; xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo quy định đối với các trường hợp vi phạm; rà soát, bố trí khu vực đỗ xe trong phạm vi trụ sở cơ quan, đơn vị bảo đảm khoa học, đúng quy định; không để phương tiện của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động dừng, đỗ trên lòng đường, vỉa hè, các vị trí cấm dừng, cấm đỗ; Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý thường xuyên vi phạm các quy định về trật tự, an toàn giao thông mà không có biện pháp chấn chỉnh, xử lý.

Nghệ An quy trách nhiệm cho người đứng đầu nếu để cấp dưới thường xuyên vi phạm an toàn giao thông

Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về dừng, đỗ xe, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Định kỳ hoặc khi cần thiết thông báo các trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm đến cơ quan, đơn vị quản lý để xem xét, xử lý theo quy định.

Sở Nội vụ Nghệ An chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh nghiên cứu việc đưa kết quả chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông vào tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm theo quy định.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân chấp hành tốt, đồng thời phản ánh các hành vi vi phạm nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng.

Tác giả: Quang Minh - Anh Tuấn

Nguồn tin: giadinhonline.vn