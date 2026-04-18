Nghệ An khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V

Các đại biểu tham quan và trải nghiệm gian trưng bày sách tại Thư viện tỉnh Nghệ An.

Ngày 7/1/2026, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây là văn kiện mang tính lịch sử, khẳng định văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là nguồn lực nội sinh quan trọng và là hệ điều tiết cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Trong kỷ nguyên mới, văn hóa Việt Nam được xác định là sức mạnh mềm của quốc gia, thấm sâu vào mọi lĩnh vực từ chính trị, kinh tế đến xã hội. Từ đó, đặt ra mục tiêu nâng cao trí lực, bồi dưỡng tri thức cho người Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập của kinh tế tri thức và xã hội học tập, vì vậy, tất yếu phải cần đến sách và văn hóa đọc.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc tại Nghệ An năm 2026.

Qua Ngày Sách và văn hóa đọc để khẳng định tôn vinh cái đúng, cái tốt đẹp, tích cực, cao thượng và nhân rộng các giá trị cao đẹp, đấu tranh phê phán đẩy lùi cái xấu, lạc hậu. Sách và văn hóa đọc chắc chắn sẽ đóng góp tích cực trong nhiệm vụ quan trọng và đầy vinh dự đó.

Năm nay, trong khuôn khổ Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, tỉnh Nghệ An tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn như: Triển lãm, trưng bày, tặng bán sách; giới thiệu sách về xứ Nghệ, về Chủ tịch Hồ Chí Minh; ... cùng nhiều sự kiện sôi nổi khác tại Thư viện tỉnh Nghệ An từ ngày 17 đến 20/4.

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai từ năm 2019 đến nay, trung bình mỗi năm có khoảng hơn 1 triệu bài dự thi trên toàn quốc. Cuộc thi đã thực sự trở thành một diễn đàn được các em học sinh khắp cả nước nhiệt tình tham gia.

Tại Nghệ An, qua 6 năm triển khai (2019-2025), Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc đã có hơn 685.000 bài dự thi.

Trung bình mỗi năm có hơn 100.000 bài dự thi vòng sơ loại cấp huyện, hơn 3.500 bài được chọn gửi về vòng sơ khảo cấp tỉnh.

Năm 2025 có 6 bài được chọn dự thi cấp quốc gia và Nghệ An luôn nằm trong tốp các tỉnh có nhiều bài dự thi đạt giải cao.

Các gian hàng sách được đặt ngay trước Thư viện tỉnh Nghệ An giúp người dân dễ dàng tiếp cận.

Phát huy truyền thống văn hóa xứ Nghệ, đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An kêu gọi toàn thể nhân dân, các thầy giáo, cô giáo, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên, và toàn thể các em học sinh tích cực hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam; Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Nghệ An năm 2026.

Đây là cơ hội tốt để nâng cao nguồn tri thức, phục vụ cho công tác, học tập...; qua đó góp phần không ngừng trau dồi kiến thức, kỹ năng cho mỗi cá nhân.

Tác giả: Đình Phượng

Nguồn tin: nhandan.vn