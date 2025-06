Nghệ An dựng 'lá chắn thép' bảo vệ người tiêu dùng trước hàng giả

Cơ quan chức năng Nghệ An kiểm tra một cơ sở kinh doanh. (Ảnh: QLTT)

Mối nguy từ hàng giả, hàng kém chất lượng

Nghệ An là địa phương có diện tích rộng lớn, địa hình phức tạp khi có đường biên giới, bờ biển dài, lại là đầu mối giao thương của nhiều tuyến quốc lộ huyết mạch.

Hàng hóa từ khắp các địa phương đổ về đây để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân, tạo nên một thị trường sôi động. Tuy nhiên, đây cũng chính là kẽ hở để các gian thương lợi dụng, trà trộn những mặt hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ để tuồn vào tiêu thụ.

Đáng báo động hơn, sự bùng nổ của thương mại điện tử mở ra một "mặt trận" mới đầy thách thức. Nhiều tổ chức, cá nhân lợi dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok để thực hiện hành vi buôn bán hàng lậu, hàng giả một cách công khai và tinh vi.

Thủ đoạn của những người này ngày càng "biến hóa khôn lường", như lập các tài khoản ảo, các nhóm kín để bán hàng; thường xuyên thay đổi địa điểm cất giấu kho hàng, chọn những nơi vắng vẻ, hẻo lánh để trốn tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng.

Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An thu giữ gần 200 sản phẩm sữa bột trẻ em nhập lậu. (Ảnh: QLTT)

Đặc biệt, một số cơ sở không cung cấp địa chỉ cụ thể, chỉ mua bán qua mạng và vận chuyển qua dịch vụ giao hàng. Thậm chí, một số người còn bán hàng theo mô hình "dropshipping" - kinh doanh trực tuyến không cần kho hàng, chỉ đăng bán sản phẩm của người khác để ăn chênh lệch, khiến việc truy vết nguồn gốc hàng hóa càng thêm khó khăn.

Một ví dụ cho thấy mức độ nguy hại nạn hàng giả, mới đây, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 9 (Chi cục QLTT Nghệ An) phối hợp cùng Đội CSGT Đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) kiểm tra ô tô tải BKS: 29K-177.90 do ông Nguyễn Văn Sen (trú huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) cầm lái, kiêm chủ hàng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển 216kg bánh kẹo các loại dành cho trẻ em. Toàn bộ số hàng này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Đáng lo ngại hơn, tất cả sản phẩm đều không được bảo quản đúng quy định, có dấu hiệu chảy nước, biến chất, tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng nếu đến tay người tiêu dùng, đặc biệt là các em nhỏ.

Đội QLTT số 9 ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Sen; đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng vi phạm nói trên. Tổng trị giá thu phạt hơn 26 triệu đồng.

Tiêu hủy số bánh kẹo không rõ nguồn gốc, xuất xứ. (Ảnh: QLTT)

Không có "vùng cấm" trong chống hàng giả

Liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, trong 5 tháng đầu năm 2025, thực hiện kế hoạch, các chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Nghệ An, các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra và xử lý 1.426 vụ vi phạm hành chính; khởi tố 164 vụ/228 người, với tổng giá trị thu phạt hơn 174 tỷ đồng đồng.

Dự báo trong thời gian tới, khi nhu cầu mua sắm của người dân tiếp tục tăng cao, hoạt động thương mại điện tử ngày càng phát triển, cuộc chiến này sẽ còn nhiều cam go.

Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian tới, UBND tỉnh Nghệ An có văn bản yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ và công an địa phương tăng cường nắm tình hình, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là đối với các mặt hàng thực phẩm chức năng, sữa bột, mỹ phẩm, dược phẩm;

Xác lập chuyên án đấu tranh có trọng tâm, trọng điểm; áp dụng nghiêm nguyên tắc không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý; phối hợp với các cơ quan tố tụng đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án trọng điểm; lựa chọn xét xử công khai một số vụ điển hình nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

Công an phát hiện hàng nghìn sản phẩm kem đánh răng giả. (Ảnh: CANA)

Tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu Sở Công Thương chỉ đạo Chi cục QLTT trường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hành vi buôn bán hàng nhập lậu, hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; đặc biệt chú trọng các mặt hàng trên thương mại điện tử.

Tập trung vào nhóm các mặt hàng thực phẩm do Bộ Công Thương quản lý, các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, lương thực, thực phẩm, rượu, bia, thuốc lá, mỹ phẩm, hàng thời trang, thương mại điện tử, kinh doanh đa cấp biến tướng.

Ông Nguyễn Văn Hường, Chi Cục trưởng Chi cục QLTT Nghệ An cho biết, từ cuối tháng 5 đến cuối tháng 6/2025, Nghệ An triển khai đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền tỉnh.

Tổ công tác đặc biệt do Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh làm Tổ trưởng, huy động lực lượng liên ngành nhằm kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Ông Nguyễn Văn Hường khẳng định, đây không chỉ là hành động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà còn là thông điệp mạnh mẽ răn đe với những người cố tình vi phạm. Tổ công tác sẽ làm việc quyết liệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Với sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng, kết hợp với tinh thần thượng tôn pháp luật và đạo đức kinh doanh sẽ là tấm "lá chắn thép" để bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng.

Phạm Tâm

giaoducthoidai.vn