Nghệ An: Cưỡng chế phá dỡ nhà chung cư có mức độ nguy hiểm cấp độ D

Tòa nhà chung cư C8 Quang Trung có mức độ nguy hiểm cấp độ D.

Theo đó, ngày 01/6/2023, ông Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký Quyết định số 1546 /QĐ-UBND về việc cưỡng chế phá dỡ nhà C8 thuộc chung cư Quang Trung, thành phố Vinh, Nghệ An (nhà chung cư có mức độ nguy hiểm cấp D).

Theo báo cáo kiểm định chất lượng đảm bảo an toàn do Viện Khoa học công nghệ xây dựng (Bộ Xây dựng), nhà C8 thuộc khu C, khu chung cư Quang Trung, thành phố Vinh có mức độ nguy hiểm cấp D: Khả năng chịu lực của kết cấu chịu lực không thể đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường, nhà xuất hiện tình trạng nguy hiểm tổng thể. Theo quy định của pháp luật hiện hành, nhà C8 thuộc khu C, khu chung cư Quang Trung, thành phố Vinh thuộc diện phải phá dỡ để đảm bảo an toàn cho người, tài sản và cộng đồng.

Các hạng mục, kết cấu chịu lực của nhà C8 đã bị nứt gãy nghiêm trọng.

Hiện nay đã có 47/48 hộ gia đình di dời toàn bộ tài sản và bàn giao nhà ở. 1 hộ gia đình, mặc dù đã được UBND thành phố Vinh và UBND phường Quang Trung thông tin về tình trạng chất lượng công trình, tổ chức tuyên truyền, đối thoại vẫn không chấp hành việc phá dỡ, bàn giao nhà ở. Vì vậy, cần phải cưỡng chế phá dỡ nhà C8.

Để thực hiện quyết định cưỡng chế phá dỡ nhà C8, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các chủ sở hữu, người sử dụng nhà C8 thực hiện các yêu cầu của lực lượng thi hành quyết định cưỡng chế, đối với ông Hoàng Kim Nga, bà Lê Thị Luyên là chủ sở hữu căn hộ số 111A.

UBND tỉnh Nghệ An giao UBND thành phố Vinh tổ chức việc cưỡng chế phá dỡ nhà C8 theo đúng quy định; tổ chức việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bố trí chỗ ở tạm thời cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan.

Trước đó, Sở Xây dựng Nghệ An đã có Văn bản số 4551/SXD-GĐCL ngày 02/12/2022 công bố Kết luận kiểm định chất lượng. Theo Kết luận kiểm định được công bố thì Nhà chung cư C8 có mức độ nguy hiểm cấp D: Khả năng chịu lực của kết cấu chịu lực không thể đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường, nhà xuất hiện tình trạng nguy hiểm tổng thể (theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9381:2012 và Quyết định số 681/QĐ-BXD ngày 12/7/2016 của Bộ Xây dựng).

UBND tỉnh Nghệ An đã có Thông báo số 107/TB-UBND ngày 24/02/2023 về việc công bố kết luận kiểm định chất lượng công trình và yêu cầu di chuyển người và toàn bộ tài sản ra khỏi nhà chung cư có mức độ nguy hiểm cấp D, nhà xuất hiện tình trạng nguy hiểm tổng thể đối với nhà chung cư C8, khu chung cư Quang Trung, thành phố Vinh và công khai thông báo trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và Sở Xây dựng.

UBND thành phố Vinh đã thông báo cho các chủ sở hữu nhà chung cư C8, công khai kết luận kiểm định trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Cổng thông tin điện tử của UBND thành phố Vinh; niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường Quang Trung, nhà văn hóa khối, nhà chung cư C8.

Về việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhà chung cư C8, UBND thành phố Vinh đã ban hành nhiều quyết định, văn bản về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Cải tạo, xây dựng lại khu C- Khu chung cư Quang Trung, thành phố Vinh; phê duyệt giá trị Nhà, tài sản vật kiến trúc và cây cối hoa màu, phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ bổ sung tài sản cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc nhà chung cư C7, C8, C9, khu chung cư Quang Trung.

Bên cạnh đó, UBND thành phố Vinh và UBND phường Quang Trung đã ký xác nhận Văn bản thỏa thuận chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư với Công ty CP Đầu tư phát triển Nhà Hà Nội số 30.

Theo báo cáo của UBND thành phố Vinh, đến nay, qua quá trình tuyên truyền vận động của chính quyền địa phương, cơ bản các hộ dân đang sinh sống tại nhà chung cư C8 đã đồng tình di dời toàn bộ tài sản và bàn giao căn hộ, cụ thể đã có 47/48 hộ gia đình chấp hành, chiếm tỷ lệ 98% (nếu tính cả 3 nhà chung cư cũ C7, C8, C9 đang thực hiện việc bồi thường GPMB và tái định cư tại Nhà chung cư CT1B vừa mới xây dựng xong tại Khu chung cư Quang Trung, thành phố Vinh thì đã có 148/149 hộ gia đình thống nhất (tỷ lệ 99%) và đã được bố trí tái định cư tại nơi ở mới).

Bên trong căn hộ số 111A nhà chung cư C8 của hộ ông Hoàng Kim Nga - bà Lê Thị Luyên.

Còn duy nhất 1 căn hộ số 111A mà chủ sở hữu, người sử dụng là hộ ông Hoàng Kim Nga - bà Lê Thị Luyên không chấp hành, dù hiện tại gia đình đã di chuyển toàn bộ người và tài sản ra khỏi căn hộ trên và chuyển đến sinh sống tại nơi khác nhưng không bàn giao căn hộ.

Tác giả: Quang Hợp

Nguồn tin: baoxaydung.com.vn