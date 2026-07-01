Nghệ An có 604 điểm 10 các môn thi tốt nghiệp THPT 2026

Thí sinh Nghệ An dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Hồ Lài

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Nghệ có 3 học sinh đạt điểm cao nhất tỉnh với 37,75 điểm.

Cụ thể, em Lê Minh Hiếu, học sinh Trường THPT Quỳnh Lưu 1 (Toán 10, Ngữ văn 8, Vật lí 9,75, Hóa học 10 điểm). Thí sinh này cũng là thủ khoa khối A00 toàn tỉnh Nghệ An.

Em Phạm Đình Phong, học sinh Trường THPT Diễn Châu 4 (Toán 10, Ngữ văn 8,75, Vật lí 9,75, Hóa 9,25).

Bạch Sỹ Duy, học sinh Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách (Toán 10 văn 8,5, Vật lí 9,75, Hóa học 9,5).

Điểm á khoa toàn tỉnh Nghệ An là 37,5 điểm, gồm 4 học sinh:

Em Nguyễn Hữu Tiến, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Toán 10, Ngữ văn 9,5, Hóa học 9, Ngoại ngữ 9).

Em Phan Trung Long, Trường THPT Quỳnh Lưu 1 (Toán 10, Ngữ văn 8,25, Vật lí 9,25, Hóa học 10).

Em Nguyễn Thừa Hiệp, Trường THPT Đô Lương 3 (Toán 10, Ngữ văn 8, Hóa học 9,75, Sinh 9,75).

Em Nguyễn Thị Mỹ Duyên (Toán 10, Ngữ văn 8,75, Vật lí 10, Hóa học 8,75).

Xếp sau các thí sinh này có 3 em đạt 37,25 điểm, gồm các em Chu Quỳnh Thương - Trường THPT Quỳnh Lưu 1, Hồ Diên Đạt - Trường THPT Quỳnh Lưu 4 và Trần Đình Quân - Trường THPT Diễn Châu 4.

Cũng theo danh sách này, Nghệ An 604 điểm 10. Trong đó có 350 học sinh đạt điểm 10 môn Toán, 8 điểm 10 môn Vật lí, 29 điểm 10 môn Hóa, 11 điểm 10 môn Sinh học, 188 điểm 10 môn Lịch sử, 3 điểm 10 môn Địa lí, 5 em đạt điểm 10 môn Kỹ thuật công nghiệp, 9 điểm 10 môn Ngoại ngữ và 1 điểm 10 môn Tin học của em Lô Trung Thành, học sinh Trường THPT Quỳ Hợp.

Điểm Ngữ văn cao nhất là 9,5 điểm và có 8 em đạt điểm số này.

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn