Nghệ An: Biển nhiễu động mạnh, hàng ngàn hộ dân bị ngập lụt

Biển nhiễu động mạnh, sóng biển dâng cao kỷ lục tại các cửa biển

Ghi nhận tại bãi biển Cửa Hiền (giáp ranh giữa 2 xã An Châu và Hải Lộc), dọc chiều dài nhiều km dưới chân núi Mộ Dạ trong rạng sáng nay 29/9, sóng biển cao từ 1 đến 3m liên tục đổ dồn vào bờ. Khi gặp bãi đá và lớp khối Tetrapod chắn sóng có chức năng hấp thụ năng lượng sóng, giảm áp lực trực tiếp lên tuyến đường ven biển Nghi Sơn - Cửa Lò, sóng biển đã chồm lên, tung bọt nước trắng xóa, cao từ 3 đến 6m. Do sóng quá lớn, cường suất mạnh liên tục đổ vào bờ nên nhiều chòi nghỉ mát tại Khu du lịch biển Cửa Hiền bị hư hỏng nặng. Đến lúc 6 giờ ngày 29/9, tuyến đường ven biển từ xã Diễn Châu, qua xã An Châu đến xã Hải Lộc dài hàng chục km xuất hiện gió cực mạnh, liên tục giật khiến cây cối ngả nghiêng, đường vắng bóng người.

Theo anh Hồ Công Thắng, xã An Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, khu vực bờ biển Cửa Hiền có bãi biển thoải, bằng phẳng và nông, tạo hình eo cánh cung nên tập trung lượng sóng đổ dồn về khu vực này nhiều hơn so với các điểm khác. Đặc biệt, từ thời điểm rạng sáng ngày 29/9, giai đoạn bão đổ bộ vào đất liền trùng với lịch thủy triều dâng cao, kết hợp gió biển thổi vào rất mạnh nên đã tạo nên những dải sóng lớn liên tục đổ vào bờ, chồm lên tuyến đường ven biển, tung cột nước và bọt nước cao nhiều mét.

Tại bãi biển Diễn Thành (xã Diễn Châu), trong sáng ngày 29/9, mưa lớn, sóng cao và gió mạnh khiến cho khung cảnh luôn mù mịt. Sau một đêm bị bão quần thảo, hệ thống cây xanh dọc bờ biển bị gãy đổ, nghiêng ngả ngổn ngang khiến giao thông trên tuyến đường ven biển qua khu du lịch này bị chia cắt. Nhiều nhà hàng, quán gió bị ảnh hưởng nặng như tốc mái, bay hết bảng hiệu…

Tương tự, tại cửa biển Lạch Vạn, Lạch Thơi, Lạch Cờn trong sáng ngày 29/9 cũng xuất hiện sóng lớn, cao từ 1 đến gần 2m liên tục đổ dồn vào bờ. Do các cửa biển này đấu nối trực tiếp vào các cảng cá, khu dân cư ven biển bằng luồng lạch, nước biển dâng cao cùng sóng lớn đã khiến nhiều khu vực cửa sông, cửa biển, khu dân cư bị ngập cục bộ.

Tại khu vực bờ biển gần cửa biển Lạch Quèn và hang mũi Rồng, mũi Trâu (xã Quỳnh Phú) là nơi ghi nhận sóng cao, dữ dội nhất. Tại đây liên tục ghi nhận những đợt sóng cao từ 1 đến hơn 3m đổ đồn vào bờ. Khi vào chân dãy núi Mành Sơn, gặp dải đá, những tảng đá cao án ngữ, sóng biển chồm lên, tạo thành những cột nước cao từ 4 đến gần 8m. Sóng biển, gió lớn, cột nước đổ vào bãi đá, hang đá tạo nên âm thanh ầm ầm liên hồi. Tuyến đê biển (Đường Hoàng Sa) của phường Tân Mai và bờ biển chạy qua các xã Quỳnh Liên, Quỳnh Bảng, Quỳnh Lương, Tiến Thủy, Sơn Hải, Quỳnh Long (cũ) cũng ghi nhận cảnh sóng biển cao từ 1 đến 2m xô vào bờ, chồm lên tuyến đê biển, đường dân sinh ven biển.

Trước đó, để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, Ban quản lý tuyến đường ven biển Nghi Sơn - Cửa Lò và chính quyền địa phương xã Quỳnh Phú đã khuyến cáo người dân hạn chế ra đường, tham gia giao thông và ban hành lệnh cấm lưu thông qua cầu Lạch Quèn, cầu Cửa Thơi trên tuyến đường ven biển Nghi Sơn - Cửa Lò từ 15 giờ ngày 28/9.

Hàng ngàn hộ dân các khu vực ven biển, cửa biển bị ngập lụt do nước biển dâng, mưa lớn

Trong sáng ngày 29/9, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, sóng biển lớn và thủy triều dâng làm mực nước biển dâng cao khiến hàng ngàn hộ dân sinh sống ven sông, gần cửa biển, khu vực trũng thấp tại các xã ven biển bị ngập, nhiều tuyến đường dân sinh bị chia cắt.

Tại các khu dân cư ở dọc tuyến sông Lạch Vạn, sông Diễn Thủy như các xóm Ngọc Minh, Yên Thịnh, các khu vực vùng trũng thấp trong đê các xóm Chiến Thắng, Hải Nam, ghi nhận sáng ngày 29/9 nước biển, nước sông dâng cao đã tràn vào nhà dân, gây ngập từ 50cm đến 1m. Hàng trăm hộ dân đã bị ngập lụt. Người dân nơi đây đã phải trắng đêm "trực bão" và kê cao đồ đạc, vật dụng gia đình. Đồng thời sơ tán người già, trẻ nhỏ đến những nhà ở khu vực cao hơn nhằm đảm bảo an toàn.

Tương tự, tại phường ven biển Tân Mai nước sông và nước biển dâng cao cũng khiến hàng trăm hộ dân sinh sống ven biển bị ngập lụt. Có nơi, mực nước đã xấp xỉ cao đến 1m.

Tại xã ven biển Quỳnh Phú, đêm khuya ngày 28/9 nhiều nhà dân khu vực dân cư gần cửa biển Lạch Thơi đã xảy ra ngập. Trong rạng sáng ngày 29/9, do mưa lớn kéo dài, nước biển càng dâng cao khiến tình trạng ngập lụt tại các điểm đã bị ngập càng nặng thêm. Hàng trăm hộ dân trên địa bàn bị ảnh hưởng. Nhiều nhà bị hư hại đồ đạc, vật dụng do bị nước ngập. Cuộc sống của nhân dân tại các khu vực ngập bị ảnh hưởng lớn và đảo lộn vì cả đêm phải thức trắng, canh chừng nước và sóng biển dâng và sóng biển.

Qua thông tin ban đầu của chính quyền địa phương xã Quỳnh Phú, nhiều khu vực ven biển trên địa bàn đã bị ngập; trong đó có những khu vực trọng điểm như thôn Cọng Hòa. Tại đây, hàng trăm hộ dân ven đê biển, trũng thấp đã bị ngập. Đặc biệt, sóng lớn liên tục đổ vào, chồm qua thân đê, đe dọa trực tiếp nhiều nhà dân sinh sống gần cạnh tuyến đê của làng biển.

Bước đầu các xã ven biển chưa ghi nhận thiệt hại về người, tuy nhiên sóng biển dâng cao, gây ngập lụt và chia cắt một số tuyến đường liên xã, đường dân sinh thôn, xóm, đội ở địa bàn các xã ven biển như Diễn Châu, Quỳnh Phú, phường Tân Mai đã khiến tình hình giao thông bị ảnh hưởng, cuộc sống người dân bị đảo lộn, gặp khó khăn, trở ngại. Đặc biệt, nhiều hộ nuôi tôm, ngao bị thiệt hại nặng nề do ao đầm bị vỡ, tràn, sóng; nhiều diện tích canh tác, trồng hoa màu bị hư hại nghiêm trọng.

Trong sáng ngày 29/9, tại thành phố Vinh nhiều tuyến đường cũng xảy ra ngập lụt, gây chia cắt, tình hình giao thông bị gián đoạn. Khung cảnh toan hoang đã xảy ra trên nhiều tuyến phố khi một lượng lớn cây đổ ngổn ngang, hệ thống bảng hiệu bị bay tốc, gió vò méo mó.

Tại tỉnh Nghệ An, nhất là các địa phương ven biển, trong đêm 28 và rạng sáng ngày 29/9, chính quyền địa phương, lực lượng công an, dân quân, biên phòng đã ứng trực xuyên đêm để giải cứu những trường hợp mắc kẹt do bão số 10 gây ra. Đồng thời, hỗ trợ giúp dân kê cao hoặc di chuyển đồ đạc, vật dụng đến nơi cao hơn; di chuyển, sơ tán người dân tại những vùng trũng thấp, ngập lụt, xung yếu đến địa điểm an toàn để phòng tránh bão.

