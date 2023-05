Ngay ngày tân gia, chồng tôi đột ngột yêu cầu ly hôn

Ảnh minh họa

Cách đây 3 năm, vợ chồng tôi mâu thuẫn vì nhiều lý do khác nhau. Tiền bạc, mâu thuẫn giữa tôi với anh chồng, việc ở chung ở riêng... Hồi đó, chồng tôi từng đề cập chuyện ly hôn, giải thoát cho nhau nhưng tôi không đồng ý. Tôi còn thách thức chồng, bảo anh có gan thì xây cho mẹ con tôi một căn nhà riêng thật to, khi đó, tôi sẵn sàng ký đơn ly hôn. Tôi mạnh miệng như vậy cũng có lý do. Kinh tế gia đình tôi không tốt, thậm chí còn thiếu hụt vì lương vợ chồng đều thấp. Tôi nghĩ chuyện xây nhà là không thể nào và chỉ muốn dùng lý do đó để chồng không thể ly hôn.

Thời gian sau đó, chồng tôi thay đổi hẳn. Anh ấy không còn nhắc đến chuyện ly hôn nữa mà còn chủ động xin việc ở công ty khác có mức lương cao hơn. Tôi vì còn yêu chồng nên hạn chế tối đa mâu thuẫn với anh chồng, chỉ mong được sống bình yên. Cuộc sống cứ nhẹ nhàng, bình lặng trôi qua nên tôi cũng không còn nhớ đến lời thách thức của mình trước đây.

8 tháng trước, chồng tôi nói muốn xây nhà mới. Tôi vui vẻ đồng ý ngay, còn rút hết tiền tiết kiệm. Chồng tôi cũng vay ngân hàng, bạn bè được 400 triệu. Với tổng số tiền hơn 1 tỷ, chúng tôi xây căn nhà rộng rãi to đẹp ở quê. Cứ ngỡ cuộc sống của mình sẽ hạnh phúc, êm ấm hơn khi chuyển ra ngoài ở riêng, tôi không ngờ lại một lần nữa bị đảo lộn ghê gớm chỉ vì lời thách thức lúc trước.

Ngày tân gia, sau khi tiệc tùng tan, khách về hết, tôi đang đếm tiền mừng thì chồng lạnh lùng bảo muốn ly hôn. Tôi ngơ ngác nhìn chồng, còn cho rằng anh ấy đang nói đùa. Nhưng chồng tôi rành rọt nhắc lại chuyện 3 năm trước và nói thẳng đã không còn tình cảm với tôi từ lâu rồi. Lẽ ra, anh ấy đã kiên quyết ly hôn nhưng vì muốn xây cho mẹ con tôi căn nhà riêng, cũng là của hồi môn cho con gái nhỏ nên anh ấy cố gắng sống chung với tôi thêm một thời gian. Giờ nhà đã xây xong, anh ấy sẽ để lại tất cả cho mẹ con tôi, chỉ cần được ly hôn và tự do.

Thấy thái độ nghiêm túc của chồng, tôi biết anh ấy không nói dối. Có lẽ đó cũng là lý do khiến chồng tôi lạnh nhạt chuyện chăn gối với vợ bấy lâu nay, dù chúng tôi không còn tranh cãi, mâu thuẫn thường xuyên nữa. Tôi nói anh nên cho cả hai thời gian để suy nghĩ kĩ lại vì ly hôn không phải là chuyện đùa. Anh ấy bảo cho tôi 1 tháng để suy nghĩ. Tôi rối bời lắm, không ngờ chồng mình lại kiên định như vậy. Hay anh có điều gì khó nói nên mới đòi ly dị vợ? Tôi có nên kể chuyện cho gia đình hai bên nghe để họ khuyên can chồng mình không?

Tác giả: Mỹ Hạnh

Nguồn tin: phunuvietnam.vn