Ngày đầu năm mới, thời tiết khô ráo, nắng đẹp

Ngày 1/1/2025, thời tiết trên cả nước không có nhiều biến động khi nắng ráo ở hầu hết khu vực, chỉ riêng một số nơi ở Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ xuất hiện mưa dông.

Ảnh minh họa.



Bắc Bộ duy trì tình trạng nắng hanh, chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm. Đồng thời, sương mù xuất hiện nhiều về đêm và sáng. Ban ngày thời tiết chủ yếu nắng nhẹ, trời khô ráo. Nhiệt độ dao động từ 18,5-21,5°C ở đồng bằng, vùng núi từ 15-18°C. Khu vực núi cao như Sa Pa có thể xuống dưới 14°C, nên khá lạnh vào ban đêm.

Ở Trung Bộ các thành phố từ Phan Rang - Tháp Chàm ra Huế có mưa nhỏ ngắt quãng. Thời tiết ấm áp, nhiệt độ khoảng 19-22°C ở Bắc Trung Bộ, các khu vực phía Nam Trung Bộ có nơi trên 22°C. Trời ít mưa, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 1/1/2025:

Hà Nội

Nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 13-15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 18-20 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ, có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ, vùng núi cao 14-17 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ; vùng núi 8-11 độ, có nơi dưới 7 độ. Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, Thanh Hóa, Nghệ An trưa chiều trời nắng; phía Nam (Quảng Bình-Thừa Thiên Huế) có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 13-15 độ; phía Nam 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 16-19 độ; phía Nam 18-21 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 3, phía Nam có nơi cấp 4-5, giật cấp 7. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 20-23 độ; phía Nam 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 21-24 độ; phía Nam 25-27 độ.

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam đêm có mưa, mưa rào có nơi có dông, có nơi mưa to, ngày có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Tác giả: Minh Anh

Nguồn tin: congly.vn