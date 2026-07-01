'Nếu cán chết thì đi tù không phải đền bù', lời khai lạnh người của tài xế xe bồn cán chết nữ sinh

Tài xế xe bồn Đinh Văn Long tại phiên tòa chiều 30-6 - Ảnh: THÂN HOÀNG

Gần một năm sau vụ án gây bàng hoàng dư luận, những tình tiết về động cơ giết người trên một lần nữa được nhắc lại tại phiên tòa chiều 30-6, xét xử tài xế xe bồn Đinh Văn Long, 52 tuổi, quê Phú Thọ.

Từ cú ngã của nữ sinh lớp 10 dưới gầm xe bồn đến cáo buộc giết người

Chiều 30-6, phòng xử của Tòa án nhân dân TP Hà Nội gần như kín chỗ. Người thân của nữ sinh Nguyễn Đào Hà Anh có mặt từ sớm.

Trong phần thủ tục, thư ký phiên tòa thông báo Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Phong Cảnh, đơn vị được xác định là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt. Sau khi xem xét, hội đồng xét xử cho rằng sự vắng mặt này không ảnh hưởng đến việc xét xử nên quyết định tiếp tục phiên tòa.

Trong phần thủ tục, Long khai từng có hai đời vợ, vợ đầu chết, vợ thứ hai đã ly hôn. Người vợ đầu có hai con, người vợ sau ly hôn năm 2024, có một người con sinh năm 2000. Bị cáo khai chưa có tiền án, tiền sự, đầu thú sau vụ việc và bị tạm giam từ ngày 13-9-2025.

Bầu không khí phiên tòa bắt đầu trở nên nặng nề khi đại diện viện kiểm sát bắt đầu công bố cáo trạng.

Ở hàng ghế đầu, mẹ của Hà Anh - chị Đào Thị Ngọc Liên (sinh năm 1985) - ngồi bất động. Hai bàn tay đan chặt trước bụng, chị cúi gằm mặt nhìn xuống nền phòng xử. Thỉnh thoảng, người mẹ lặng lẽ đưa tay lau nước mắt mỗi khi bản cáo trạng nhắc đến những phút cuối cùng của con gái.

Ngồi cạnh chị là chồng. Người đàn ông không khóc, chỉ cắn chặt môi, ánh mắt hướng xuống đất. Phía sau, người thân trong gia đình liên tục lau nước mắt.

Mẹ và bố của nữ sinh (ngoài cùng bìa phải) tại phiên tòa - Ảnh: THÂN HOÀNG

Theo nội dung cáo trạng được công bố tại tòa, sáng 13-9-2025, Đinh Văn Long điều khiển xe bồn chở khoảng 14 tấn bê tông trên tỉnh lộ 429 theo nhiệm vụ được công ty giao.

Khi đến gần cầu chui Vạn Điểm (xã Phú Xuyên, Hà Nội), Hà Anh đi xe máy điện vượt lên bên phải xe bồn. Đúng lúc đó xuất hiện một xe tải đi từ bên trái cùng chiều. Cô gái mất lái, ngã xuống đường ngay trước đầu xe bồn và bị bánh trước bên phải cán trúng.

Theo cáo trạng, Long nghe thấy một tiếng "bịch", cảm nhận vô lăng rung mạnh nên đạp phanh. Chiếc xe dừng lại sau khoảng 4m.

"Nếu còn sống sẽ phải đền bù..."

Điều khiến vụ án gây phẫn nộ dư luận không chỉ là cú va chạm giao thông.

Theo cáo trạng, sau khi dừng xe, Long nhìn qua gương chiếu hậu, thấy chiếc xe máy điện nằm dưới lề nhưng không nhìn thấy Hà Anh.

Viện kiểm sát cáo buộc rằng chính trong khoảnh khắc đó, bị cáo nảy sinh suy nghĩ nếu nạn nhân còn sống thì sẽ phải bồi thường rất nhiều tiền, còn nếu nạn nhân chết thì bản thân sẽ phải đi tù nhưng không còn phải lo khoản bồi thường.

Từ nhận thức đó, theo cáo trạng, Long đã vào số, tiếp tục cho xe chạy về phía trước với mục đích cán qua người nạn nhân.

Đại diện viện kiểm sát đọc chậm từng dòng cáo trạng. Dưới phòng xử, người mẹ không ngẩng đầu lên. Mỗi chi tiết về hành vi bị cáo khiến chị lặng người đưa tay quệt nước mắt, còn người cha vẫn ngồi im, cắn chặt môi như cố ghìm cảm xúc.

Tài xế xe bồn được dẫn giải đến phiên tòa - Ảnh: THÂN HOÀNG

Theo nội dung truy tố, khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Long cảm nhận vô lăng nặng bất thường, bánh xe bên phụ như đang mài trượt qua một vật cản. Chiếc xe tiếp tục đi thêm khoảng 10m cho đến khi người dân chạy tới chặn đầu xe, hô lớn "tai nạn rồi!".

Lúc đó, Long mới dừng lại, xuống kiểm tra và thấy Hà Anh mắc kẹt dưới gầm xe.

Theo cáo trạng, Long lùi xe khoảng 3m. Khi nạn nhân được đưa ra khỏi gầm xe, cô gái vẫn còn sống nhưng bị chấn thương rất nặng vùng bụng. Người dân nhanh chóng đưa Hà Anh đi cấp cứu nhưng em đã không qua khỏi trước khi tới bệnh viện. Chiều cùng ngày, Long đến công an đầu thú.

Bản cáo trạng vừa dứt, phòng xử gần như chìm trong im lặng. Người mẹ vẫn cúi đầu. Người cha tiếp tục ngồi bất động. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi ở hàng ghế dành cho gia đình bị hại.

Gần một năm đã trôi qua kể từ buổi sáng định mệnh ấy, với người thân của Hà Anh và nhiều người dõi theo vụ án suốt gần một năm qua, phiên tòa không chỉ để xác định trách nhiệm hình sự của bị cáo.

Điều họ chờ đợi còn là sự thật của vụ án được làm sáng tỏ và một phán quyết công bằng trước những cáo buộc từng khiến dư luận bàng hoàng. Hành vi vô nhân tính của tài xế đã tước đi mạng sống của cô gái 15 tuổi trong một vụ việc khởi đầu từ một va chạm giao thông.

Tác giả: Thân Hoàng

Nguồn tin: tuoitre.vn