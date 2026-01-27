'Nàng thơ' của Châu Tinh Trì bị tố giật chồng, thuê người mang thai

Theo QQ, diễn viên Trung Quốc Trương Vũ Kỳ đang đối mặt với làn sóng chỉ trích lớn sau khi bị một người phụ nữ tố cáo về việc giật chồng, thuê người mang thai hộ và các hành vi đe dọa. Vụ việc nhanh chóng gây xôn xao dư luận, nhiều ngày liền đứng đầu danh sách tìm kiếm trên mạng xã hội Trung Quốc.

Theo thông tin, người phụ nữ này cho biết năm 2016, trong thời gian bà và chồng là doanh nhân Viên Ba Nguyên chưa hoàn tất thủ tục ly hôn, Trương Vũ Kỳ bị phát hiện nhiều lần ra vào nhà riêng của gia đình bà. Người này công bố hình ảnh camera giám sát, hành lý có gắn thẻ tên Trương Vũ Kỳ, cho rằng cô từng xuất hiện và sinh hoạt tại đây cùng con cái và người giúp việc.

Hình ảnh của Trương Vũ Kỳ. Ảnh: Sina.

Liên quan đến nghi vấn mang thai hộ, người này tiếp tục công bố thông tin hộ chiếu của hai con Trương Vũ Kỳ, cho thấy ngày sinh của hai trẻ chỉ cách nhau ba tháng – chi tiết bị cho là không phù hợp với chu kỳ mang thai tự nhiên. Trước đó, phía Trương Vũ Kỳ và ê-kíp từng đăng tải ảnh mang thai để bác bỏ cáo buộc, song không đưa ra giải thích cụ thể về sự chênh lệch ngày sinh.

Ngoài ra, người phụ nữ này còn cho biết bà từng nhận nhiều cuộc gọi đe dọa nặc danh từ cuối năm 2024. Theo điều tra, cảnh sát xác định hai người liên quan là luật sư, nhưng những người này phủ nhận có mối liên hệ trực tiếp với Trương Vũ Kỳ.

Trước diễn biến vụ việc, làn sóng phản đối bùng phát trên mạng xã hội, nhiều khán giả kêu gọi các đài truyền hình “từ chối nghệ sĩ vướng bê bối đạo đức”. Ngày 25/1, truyền thông Trung Quốc xác nhận Trương Vũ Kỳ đã bị cắt sóng trong Gala Xuân của Đài Truyền hình Liêu Ninh.

Trương Vũ Kỳ được biết đến sau vai diễn trong CJ7 (2008) của Châu Tinh Trì. Trong hơn một thập kỷ hoạt động, cô góp mặt ở nhiều dự án điện ảnh và truyền hình nổi bật như Bạch Lộc Nguyên, Mỹ Nhân Ngư, Yêu Miêu Truyện, đồng thời duy trì sức hút qua các chương trình truyền hình thực tế. Trương Vũ Kỳ được nhận xét sở hữu phong cách diễn xuất cá tính, ngoại hình nổi bật và là gương mặt quen thuộc của dòng phim thương mại Hoa ngữ.

Trương Vũ Kỳ từng trải qua hai cuộc hôn nhân, với đạo diễn Vương Toàn An và sau đó là doanh nhân Viên Ba Nguyên, có hai con sinh đôi trước khi ly hôn. Những năm gần đây, nữ diễn viên liên tục vướng tranh cãi liên quan đến các mối quan hệ cá nhân.

Tác giả: Minh An

Nguồn tin: znews.vn