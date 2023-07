Mỹ nhân Việt Nam duy nhất được vua hài Châu Tinh Trì để mắt tới, mê xăm mình, bấm rốn

Your browser does not support the video tag.

Phương Ly là một trong những nữ ca sĩ xinh đẹp và cá tính nhất nhì làng nhạc Việt.

Châu Tinh Trì là một trong những ngôi sao hoạt động tích cực trên mạng xã hội và truyền thông, tên tuổi của anh luôn được hâm nóng mỗi dịp xuất hiện. Tượng đài điện ảnh của Châu Á cách đây không lâu còn bất ngờ để mắt tới một mỹ nhân ở Việt Nam. Mỗi lần lướt mạng xã hội Châu Tinh Trì sẽ like hoặc thả tim hay thậm chí là vào xem các stories của những mỹ nhân đình đám. Và Phương Ly chính là ngôi sao Việt Nam duy nhất được vua hài Châu Tinh Trì chú ý vì quá xinh đẹp và ngọt ngào khi đăng tải hình ảnh trên mạng xã hội đến thời điểm hiện tại.

Phương Ly vui mừng khi được thần tượng của cô chú ý.

Phương Ly sinh năm 1990, dù chỉ cao có 1m55 nhưng cô nàng lại sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, vừa cá tính vừa trong trẻo như những nàng búp bê ngoài đời thực. Vốn có nét đẹp thơ mộng và tươi trẻ hơn cả độ tuổi thật, Phương Ly còn mê mẩn những hình xăm nghệ thuật và thường xuyên tậu cho cô những mẫu xăm ấn tượng.

Trên cánh tay trái, phía sau lưng hoặc những điểm khác trên cơ thể Phương Ly đều có những dấu ấn nghệ thuật của riêng cô. Cũng như nhiều ngôi sao hàng đầu trên thế giới, Phương Ly xăm hình lên người như đánh dấu một cột mốc mà cô đã đi qua trong cuộc đời, những kỷ niệm đẹp hoặc là những điều dễ thương của gia đình và người thương.

Phương Ly xinh đẹp, thích xăm hình nghệ thuật, bấm xuyên rốn.

Vẻ đẹp cá tính và ngọt ngào của Phương Ly làm bao người mê đắm.

Góc nghiêng xinh đẹp và thần thái của mỹ nhân đình đám.

Phương Ly có ba bí quyết được duy trì nhiều năm qua để luôn tỏa sáng, xinh đẹp, khỏe mạnh và được nhiều người yêu mến.

Nói không với phẫu thuật thẩm mỹ:

Từng có thời điểm bị cho là phẫu thuật thẩm mỹ, Phương Ly cũng thẳng thắn lên tiếng đính chính ngay lập tức: "Mình chắc chắn là mình không hoàn hảo. Mình cũng có chỗ mình chẳng thích trên mặt. Nhưng từ bé và đến thời điểm hiện tại, mình chưa hề đụng dao kéo và tiêm chích bất kỳ chất gì lên mặt. Thực sự là có tí chút tự hào đấy". Phương Ly đến nay vẫn chưa đụng chạm dao kéo vào bất kỳ điểm nào trên gương mặt. Cô cũng nổi danh là thần tượng giới trẻ Việt, khi luôn tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên và những điểm nguyên bản của cơ thể.

Nữ ca sĩ 9X nói không với thẩm mỹ hay dao kéo.

Chăm chỉ tập thể dục:

Tuy có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng Phương Ly rất chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao mỗi ngày, nhờ vậy cô có được một cơ thể khỏe khoắn và săn chắc. Nữ ca sĩ cũng có tỷ lệ hình thể ấn tượng so với chiều cao thực tế với đôi chân dài hơn phần lưng tạo cảm giác thanh thoát hơn và đồng thời giúp cô có thể ăn gian được chiều cao bằng trang phục một cách khéo léo mà nếu chỉ nhìn qua ảnh thì ít ai có thể nhận ra được.

Cô nàng chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao.

Yêu bản thân và lan toản nguồn năng lượng tích cực:

Ngày bé Phương Ly cho biết cô hay gato với chị Phương Linh vì chị gái quá hoàn hảo. Thế nhưng lớn lên, cô nàng nhận ra chị có những thứ hơn mình và ngược lại mình cũng thế. Điển hình như gu ăn mặc và khả năng diễn xuất. Chị gái Phương Linh không dám nhận lời đóng phim trong khi cô nàng lại rất hứng thú. Giờ đây Phương Linh luôn hết mình nỗ lực cho con đường âm nhạc, cô cũng có những chỗ đứng vững chắc trong lòng người hâm mộ. Luôn lan tỏa những nguồn năng lượng tích cực đến công chúng giúp cho cô nàng càng được quý mến hơn.

Phương Ly luôn tràn đầy năng lượng tươi vui.

Tác giả: JAY

Nguồn tin: phunuphapluat.nguoiduatin.vn