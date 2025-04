Nắng nóng xuất hiện ở Bắc bộ từ cuối tuần

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay 15/4, không khí lạnh suy yếu, miền Bắc trời nắng.

Tại Hà Nội sáng cùng ngày, trời quang mây, nắng xuất hiện từ sớm, càng về trưa nhiệt độ càng tăng cao.

Dự báo, nhiệt độ tại Hà Nội cao nhất 29-31 độ C; phía Tây Bắc bộ nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C; phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Ngày mai, không khí lạnh tiếp tục suy yếu, ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể cao hơn 1-2 độ C so với hôm nay.

Từ cuối tuần này, Bắc bộ xuất hiện đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong mùa Hè

Khoảng ngày 17/4, ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ trời nắng, có nơi nắng nóng với nền nhiệt phổ biến 33-35 độ C, có nơi cao trên 35 độ C.

Từ ngày 18/4, khả năng khu vực xảy ra nắng nóng diện rộng.

Dự báo tại Hà Nội và các tỉnh trung du và đồng bằng Bắc bộ nắng nóng 35-37 độ C. Các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ 37 độ C. Còn khu vực Quảng Trị, Huế có nắng nóng 37-38 độ C.

Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến ít nhất 25/4.

Nếu xảy ra trên diện rộng thì đây là đợt nắng nóng đầu tiên trong mùa hè năm nay.

Với thời tiết Nam bộ, hôm nay và ngày mai ngày nắng, Nam bộ có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Từ ngày 17 đến 24/4, nắng nóng gia tăng trở lại ở khu vực này. Tại TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Cần Thơ... có nhiều ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong vòng 1 tháng tới không khí lạnh hoạt động giảm dần cả về cường độ và tần suất.

Nắng nóng tiếp tục xuất hiện diện rộng tại khu vực miền Đông Nam bộ và gia tăng dần ở khu vực Tây Nguyên, miền Tây Nam bộ.

Đồng thời có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại khu vực Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ từ nửa cuối tháng 4.

Tại khu vực Bắc bộ, Tây Nguyên và Nam bộ có khả năng xuất hiện một số đợt mưa rào và giông diện rộng.

